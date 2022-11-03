Дмитрий Харатьян вышел в свет с красавцем-сыном

Дмитрий Харатьян с сыном Иваном. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном кинотеатре «Иллюзион» минувшим вечером прошла премьера фильма «Звезды мне укажут путь». Музыкальная мелодрама режиссера Филиппа Абрютина – это история сближения папы и дочки, которые, казалось бы, давно потеряли связь друг с другом, и теперь заново обретают ее. Александрина живёт вместе с мамой в маленьком провинциальном городке и мечтает стать музыкантом, как и ее папа — Гена, который давно не живет с семьёй. Девочку приглашают на прослушивание в Московскую музыкальную Академию. Неожиданно отец вызывается сопровождать ее, и по пути их ждут разнообразные приключения.

Главные роли в фильме сыграли Алена Чехова, Елизавета Бугулова и Иван Соловьев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Картина выходит в прокат 10 ноября. Первыми ее оценили звездные зрители – артисты кино и шоу-бизнеса, телеведущие и блогеры. Среди гостей премьеры бы замечен Дмитрий Харатьян. 62-летний актер пришел в кинотеатр в компании сына Ивана. 24-летний наследник артиста многое взял от своего популярного родителя – звезды «Гардемаринов»: те же глаза, копна светлых волос и обаятельная улыбка. Правда, в отличие от отца, Иван не захотел становиться актером. Молодой человек поступил во ВГИК на режиссерский факультет.

Иван Харатьян поступил во ВГИК на режиссерский факультет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Он сам готовился, занимался с репетиторами, ходил на курсы около года. Когда он поступил, мы так радовались. Я ему сказала: «Ваня, наконец-то! Ты нас с папой когда-нибудь снимешь в кино». И он сказал: «Никогда», - рассказывала жена Харатьяна Марина Майко.

Кроме режиссуры Иван всерьез увлечен музыкой. Он играет в группе «Aivazovsky», перепевающей в клубах мировые хиты.

Сын актера несколько лет прожил за границей – родители отправили его учиться в школу на Мальте. По словам актера, в Москве у Вани не заладилось общение со сверстниками. К тому же на Мальте он хорошо освоил английский язык.

- В Москве у Вани не очень ладилось. Не сложились как-то там отношения. Кризис был где-то в классе седьмом. И мы решили сменить школу, обстановку, - рассказывал артист.

По словам Харатьяна, колледж, который посещал Иван, во многом был похож на российские школы.

- Обучение там ведется по российской программе. Особенность ее в том, что предполагается погружение в английский язык. По окончании школы выдается аттестат, дающий возможность поступления в европейские вузы, - рассказывал Дмитрий.

Но в итоге наследник актера не захотел оставаться за границей и вернулся в Россию.

Наследник актера не захотел оставаться за границей и вернулся в Россию. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мама Ивана – победительница конкурса «Мисс Тирасполь» 1998 года Марина Майко. Супруга Дмитрия Харатьяна тоже стала актрисой, в ее фильмографии – более 20 работ.