Светлана Тома: «Не считаю себя уходящей натурой. Жизнь продолжается!»

Кадр из фильма "Табор уходит в небо". Фото из личного архива Светланы Тома.

- В гостях «КП» - заслуженная артистка России, народная артистка Молдовы Светлана ТомА. Светлана Андреевна, я правильно поставила ударение в вашей фамилии?

- Правильно. Это фамилия моей прабабушки по маминой линии. Когда я попала в свой первый фильм «Красные поляны» к режиссеру Эмилю Владимировичу Лотяну, у которого я снялась во всех его фильмах за исключением последнего, он предложил мне взять псевдоним (настоящая фамилия актрисы Фомичева – Ред.)… Французская фамилия моей бабушки ему очень понравилась.

- Зрители знают и помнят фильмы Эмиля Лотяну – «Табор уходит в небо», «Мой лаковый и нежный зверь»… Многие в вашу цыганку Раду были влюблены. Наверное, вы мешками получали письма от поклонников тогда?

- И до сих пор их получаю: и письма, и фотографии, и объяснения в любви. Иногда после концерта или спектакля ко мне подходят мужчины почтенного возраста и говорят, что я любимая артистка их юности. Это мило. Значит энергия, которую я вложила в эту роль, попала в сердце и в душу.

Образ Светланы Тома в роли цыганки Рады влюбил в себя миллионы мужчин. Фото из личного архива актрисы.

Когда показывают по телевидению старые советские фильмы, которые раньше воспринимались как средние, сегодня совсем другое впечатление. Я вижу, насколько тщательно было сделано все. Это было высокопрофессиональное, стоящее на крепких ногах кино. И зрители до сих пор благодарны за те эмоции, которые получают от этих фильмов.

Светлана Тома откровенно рассказала о возрасте, новых ролях и вдохновении обозревателю отдела культуры "Комсомольской правды" Анастасии Плешаковой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С картиной «Табор уходит в небо» я объездила полмира, побывала в 50 странах, представляя советский кинематограф на всех широтах земного шара. Везде фильм хорошо принимали. Он получил Гран-при на фестивале в Сан-Себастьяне в 1976 году – «Большую золотую раковину».

Гран-при фестиваля в Сан-Себастьяне в 1976 году - "Большая золотая раковина". Фото из личного архива Светланы Тома.

- Интересно, как вас воспринимали цыгане?

- В фильме снимались настоящие цыгане, которых Лотяну собирал по всей стране. Ему надо было каким-то образом им представить меня, не цыганку. Чтобы они не заподозрили во мне актрису, он придумал настоящее представление.

Был назначен съемочный день. Меня, загримированную, одетую в цыганский костюм, привезли на съемочную площадку (снимали в Карпатах, в Западной Украине). Там пересадили в игровую бричку. А в это время Лотяну готовил цыган. Он им сказал, что сейчас приедет самая главная цыганка. Королева всех цыган, с которой они будут сниматься. Они, люди наивные, простодушные, выстроились полукругом в ожидании. И тут появляется моя Рада. Я сама правила лошадьми, подъехала к цыганам, вышла из брички, и они упали передо мной на колени. Так я стала главной цыганкой для них.

Фото из личного архива Светланы Тома

С этим фильмом было связано много смешных историй. Скажем, во время перерыва на обед приходили люди из соседних деревень, просили меня погадать. Хотя гадать не умею ни по руке, ни на картах, но делала это - для достоверности образа.

- И они золотили вам ручку?

- Деньги я, естественно, не брала. И тогда, в знак благодарности, они стали приносить кур, сметану, огурцы, помидоры со своих огородов. Так что, вся съёмочная группа была обеспечена дополнительным питанием.

- Ваш новый проект – шестисерийный фильм «Не дождетесь». О чем он?

- Действие фильма, который снимает режиссер Ольга Арлаускас, происходит в элитном доме престарелых. Или как теперь говорят, - в пансионате для пожилых людей. Его обитатели - разные люди, по разным причинам в него попавшие. В этом доме идет, насколько это возможно, полноценная жизнь со своими горестями, радостями и даже влюблённостями.

Фото со съемочной площадки фильма "Не дождетесь" Ольги Арлаускас. Предоставлено фондом "Артист".

Главный герой – беспечный молодой человек (его играет Владислав Кунеевский), который попадает случайно в этот совершенно непонятный и чужой ему мир. И постепенно у него происходит эмоциональное приятие этого мира и людей другого поколения. Я называю это взрослением чувств.

Этот парень старается понять их, пытается заставить их смеяться, постепенно проявляя сочувствие к своим подопечным, и меняет их жизнь в лучшую сторону.

Фото со съемочной площадки фильма "Не дождетесь" Ольги Арлаускас. Предоставлено фондом "Артист".

Моя героиня - Антонина Павловна тоже обитательница этого дома. У неё есть дочка, сын, внуки, но они к ней редко приходят. Она в сумочке на груди носит фотографии родных и таким образом убеждает себя, что они рядом.

В этом фильме снимаются прекрасные артисты: Наташа Варлей, Дуся Германова, Тамара Семина, Эммануил Виторган, Марина Шиманская.

- Не было суеверного страха: вдруг окажешься в реальной жизни на месте своих героев? Все-таки дом престарелых…

- Однажды я снималась в фильме, где мою героиню вытаскивают из ячейки морга. Сперва задумалась: соглашаться или нет. Но потом решила: я актриса, играю разные роли, это моя профессия.

Если зацикливаться на том, что тут твою героиню убили, там зарезали, тут похоронили, то невозможно будет работать… Абстрагируешься: это не ты, а твой персонаж.

Фото со съемочной площадки фильма "Не дождетесь" Ольги Арлаускас. Предоставлено фондом "Артист".

- В вашей семье есть проблема отцов и детей? Непонимание с вашей дочерью – Ириной Лачиной?

- Конфликты и непонимание бывают в каждой семье. У нас с Ириной были проблемы, когда родилась Маша. Дочь считает, что воспитывать ребенка нужно в строгости. Я же придерживаюсь другой точки зрения. Лучший воспитатель – это любовь. Ребенку обязательно нужно говорить, что он для тебя самый-самый… красивый, умный, замечательный.

Светлана с родителями и сестрой. Фото из личного архива Светланы Тома.

Мои мама и папа были очень строгими. И в строгости воспитывали нас с сестрой. Но я отчетливо помню те счастливые моменты, когда мама обнимала нас, прижимала к себе. Помню родительские объятия. Когда родилась моя внучка Маша, всю свою нерастраченную любовь направила на нее… Это был ураган эмоций, которые, наверное, недодала дочери. Когда Ирина была ребенком, я много снималась, был театр. Ее воспитывали мои родители – дедушка и бабушка. Она росла в городе Бельцы, в нашем родовом доме.

Когда родилась Маша, Ирина и ее муж Олег еще учились в Щукинском училище на втором курсе. Я, конечно, взяла внучку под свою опеку.

Три грации одной семьи. Светлана, Мария и Ирина. Фото из личного архива Светланы Тома.

- Чем занимается ваша внучка?

- Ей уже 30 лет. Она закончила режиссерский, актерский факультеты, занималась монтажом. Сейчас она в IT. Главное – она прекрасный человек.

- Момент, болезненный для каждой актрисы и любой женщины - это возраст. Как вы пережили переход в третий возраст?

- Очень спокойно. Возраст - это неизбежность. Мой любимый Антон Павлович Чехов писал: в человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли… Это правильно. Нужно следить за собой, особенно, когда ты в находишься в элегантном возрасте. Безусловно, очень важна внутренняя наполненность. Но когда встречаешь неопрятного человека, какие бы умные вещи он ни говорил, срабатывает… чувство неприятия.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Что касается косметических процедур, массажей, уколов красоты, пластики?

- Я этого боюсь и не практикую. Доверяю только своей природе и генетике от мамы с папой.

Героини Светланы в любом возрасте очаровывают зрителей. Кадр из фильма "Красные поляны".

- Кроме «Не дождетесь» где снимаетесь еще?

- Из последних работ: снялась в сериале «Струны» (режиссеры Александр Кессель и Иван Коровин). Снималась в нескольких проектах у Веры Сторожевой. В частности, в сериале «Шифр» (Светлана Тома играет маму героя Семена Шкаликова – Ред.). Но сейчас, в связи с трагической гибелью Сергея Пускепалиса, полагаю, придется корретировать сценарий. Сергей был для Веры Сторожевой талисманом.

Мне очень легко работать с Верой Михайловной. А познакомились мы с ней в поездке на Кубу на Неделе российского кино. В ретроспективе показывали «Табор», Вера Сторожева представляла современное российское кино. Это была интересная и познавательная поездка. Был забавный эпизод, когда со мной приехал знакомиться один из сыновей Фиделя Кастро. Он был в ранге министра. Хорошо говорил по-русски, рассказывал, что, когда был студентом (а учился он в Москве), они с друзьями сбегали с лекций в кино на «Табор уходит в небо». Смотрел несколько сеансов подряд …

Фестиваль российского кино в Марселе. Фото из личного архива Светланы Тома.

- Должно быть, ждал сцену купания, когда ваша героиня цыганка Рада появляется на экране, как сейчас бы сказали, топлес.

- Возможно, - смеется Светлана Тома. – Этот фильм так ярко запечатлелся в его памяти, что он приехал в гостиницу, чтобы со мной познакомиться и поприветствовать делегацию.

- Раз уж мы вспомнили эту сцену купания, как Эмиль Лотяну уговорил вас раздеться? Вы из такой правильной семьи, со строгими установками.

- Дело в том, что моя степень доверия к Эмилю Владимировичу была безграничной. Я попала к нему на фильм «Красные поляны» будучи непрофессиональной актрисой. Мне только-только исполнилось 18 лет. Он стал первым учителем в моей будущей профессии. Лотяну был для меня абсолютным авторитетом. Поэтому, когда он сказал, что такая сцена должна быть, у меня не возникло сомнений. Это не обсуждалось. И надо отдать должное, Лотяну был деликатен в том, как он снимал эту сцену.

На площадке были только оператор, костюмер, которая меня укрывала теплым одеялом между сценами, мы с Гришей (Григоре Григориу, сыгравший Забара – Ред.) и Эмиль Владимирович. Больше никого.

Сцена была снята без дублей и репетиций. Была импровизация. До сих пор удивляюсь, как я тогда не разбилась, не застудилась. Было очень холодно. Октябрь. Горная река Тиса. Вода +10 градусов. На съемочной площадке все - в теплых ватниках, шапках… И был единственный дубль. Когда мы с Гришей оказались в воде, нас понесло течением. Это не было предусмотрено. А вот о чем побеспокоился Лотяну: чтобы перед съемкой нас обмазали гусиным жиром. По нему вода скатывалась. Было так холодно, что когда я произносила текст, изо рта шел пар. Оператор Сергей Вронский говорит: «Эмиль Владимирович, у нее пар изо рта идет. Что делать?». Принесли лед из холодильника. Я держала лед во рту, чтобы остудить дыхание. Потом мне на голову вылили ведро ледяной воды прямо из реки. Это нужно было для съемки крупного плана. И после этого я говорю свой текст. Вот в таких условиях снималась любовная сцена. Удивительно: после этого купания в Тисе ни у меня, ни у Гриши не было даже простуды .

- В молодости вы играли героинь, а потом перешли на роли мам и бабушек. Переход был сложным?

Кадр из фильма "9 дней и одно утро". Фото из личного архива Светланы Тома.

- Смешно претендовать на роль героини в моем возрасте. К сожалению, очень мало пьес и сценариев пишут на возрастных актеров. Но мне повезло. Пару лет назад известная актриса Нонна Гришаева предложила мне роль в прекрасной пьесе современного драматурга Юрия Суходольского «Карусель для трех одиноких дам и оркестра». Спектакль идёт под названием «Карусель» в театре юного зрителя в Царицыно (худрук Нонна Гришаева) и поставил его замечательный режиссёр Александр Нестеров.

Кадр из фильма "Благочестивая Марта". Фото из личного архива Светланы Тома.

Знаете, я не считаю себя уходящей натурой. Я работаю: снимаюсь, занята в спектаклях, в концертах, провожу творческие встречи.

Фото из личного архива Светланы Тома.

Фото из личного архива Светланы Тома. Фото: другой источник.

В мае этого года на международном фестивале «Западные ворота» в Пскове я получила приз «За вклад в кинематограф». Не так давно получила правительственную награду - «Орден дружбы народов». У меня много кинематографических призов, отечественных и зарубежных. Так что жизнь продолжается!