Илон Маск намерен превратить Twitter «в самый точный источник информации»

Сразу же после приобретения Твиттера Маск распустил совет директоров и взял рычаги управления в свои руки. Фото: REUTERS

Американский предприниматель и самый богатый человек мира Илон Маск рассказал, каким бы он хотел видеть свой новый, только что приобретенный актив, социальную сеть Twitter.

По словам Маска, недавно завершившего сделку и уже успевшему начать наводить там порядок, ему хотелось бы добиться того, чтобы эта соцсеть стала самой правдивой и несла в мир только точную информацию.

– Наша цель заключается в том, чтобы сделать Twitter самым точным источником информации на земле, независимо от политической принадлежности, – написал новый владелец соцсети.

Сразу же после приобретения «птички» Маск распустил совет директоров Twitter Inc и принял на себя единоличное руководство компанией. Кроме того, он анонсировал некоторые нововведения, например, введение ежемесячной платы за отметку о верификации аккаунта или возможное создание совета по модерации контента, в который должны войти люди с диаметрально противоположными точками зрения. Именно на них может быть возложена проверка постов, а также принятие решений о блокировке, или, напротив, разблокировке аккаунтов.