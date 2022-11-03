Словарь английского языка определил слово года

Шествие профсоюзов в Вене, Австрия, сентябрь 2022 г. Фото: REUTERS

Составители словаря Collins English Dictionary, издаваемого в британском Глазго, назвали главное слово 2022 года.

Совсем неудивительно, что им стало существительное permacrisis, которое переводится как «постоянный кризис».

Постоянный (или перманентный) кризис преследует человечество с начала пандемии коронавируса в 2020 году. Однако если страны Азии постепенно сумели справиться и с заболеваемостью и с падением производства из-за ограничительных мер, то в Европе все стало только хуже – на смену «коронакризису» пришел кризис энергетический.

Вообще же, язык служит зеркалом происходящих в стране и мире событий. Поэтому другими важными словами текущего года (по версии того же словаря) стали: partygate, которым обозначают сам скандал, связанный с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном и событиями вокруг него, carolean – все, относящееся к новому британскому монарху Карлу III, и warm bank («банк тепла») – место, где люди, не имеющие возможности отапливать свое жилье, могут погреться.

Есть мнение, что с концом затянувшейся теплой осени и приходом холодов в Британии именно warm bank выйдет на первое место.