Америку шокировало жуткое массовое убийство целой семьи

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Полиция американской Оклахомы расследует трагическую смерть шестерых детей и двоих взрослых. По предварительным данным, родители, убив своих детей, подожгли дом и покончили с собой.

По официальным данным, в небольшом городе Брокен-Арроу во время пожара в одном из частных домов были обнаружены тела детей в возрасте от одного года до 13 лет. Перед домом лежали трупы двоих взрослых – 34-летнего Брайана и 32-летней Бритни Нельсон.

По заявлению работников спецслужб, непохоже, чтобы кто-либо из семьи погиб в огне.

Родители Брайана рассказали, что молодая многодетная семья находилась в состоянии постоянного стресса, не имея возможности свести концы с концами.

Еще два года назад Брайан и Бритни подали заявление на банкротство. Во время разбирательства выяснилось, что их долги составляют порядка $138 тысяч, а все имущество пары было оценено лишь почти в $9 тысяч. Большинство долгов составляли непогашенные студенческие кредиты.

Бритни занималась домашним хозяйством, а Брайан работал в торговой сети. Денег молодым людям хронически не хватало. Мало того, ранее глава семьи уделял работе не слишком много времени – он мечтал стать актером и постоянно посещал курсы.

Несколько лет назад, переставляя в торговом зале холодильное оборудование, молодой человек получил сильное сотрясение и с тех пор его мучили ужасные головные боли. Похоже, это стало еще одним поводом к тому, чтобы свести счеты с жизнью.

Родители Брайана, узнавшие о трагедии из новостей, до сих пор не могут прийти в себя.

– Я думаю, во всем виноват стресс. Они пытались понять, как выживать в тяжелых условиях от месяца к месяцу, – сказал отец Брайана Дэнни Нельсон.