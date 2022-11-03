Есть один нюанс: раскрыто, почему провалился план Зеленского по спасению Украины

Еврокомиссар по вопросам энергетики эстонка Кадри Симсон и президент Украины Зеленский в Киеве. Фото: REUTERS

Европейская солидарность с Украиной – это что-то особенное. Как и солидарность Украины с Европой. В октябре нынешнего года Владимир Зеленский пообещал, что Киев постарается компенсировать Евросоюзу недостаток российских энергетических ресурсов, поделившись с Европой вырабатываемой в Незалежной электроэнергией. Не за просто так, конечно, а за деньги. Но тут на Украине случились, как говорят в этой стране, "бавовны", и украинской энергетике резко поплохело.

И вот уже в первый день ноября еврокомиссар по вопросам энергетики эстонка Кадри Симсон приезжает в Киев, где обещает в случае необходимости, то есть дефицита, что уже Евросоюз готов поставлять Незалежной электроэнергию, чтобы союзники по антироссийскому фронту не замерзли.

- В этой системе электроэнергия может передаваться в обоих направлениях. Это значит, что Украина может как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС, - заявила госпожа Симсон, обрисовав последствия синхронизации энергосистем ЕС и Украины.

Зеленский, который немногим ранее подписал закон о закупке газа в кредит на $337 млн, расцвел буквально на глазах. Понятно, что ЕС поставит электроэнергию тоже за деньги, и его энергия дороже украинской на порядок, но это ведь как можно будет попилить на этом кредите. Мадам еврокомиссар в августе была награждена Зеленским орденом Князя Ярослава Мудрого III степени, и теперь отрабатывает аванс. Европейская солидарность должна спасти украинцев. Во всяком случае, такую мысль этим украинцам постарались внушить эти два деятеля.

Но есть, как говорилось в пошлом анекдоте, нюансы. Дело в том, что на Украине все в порядке с генерирующими мощностями. Генераторы гудят, турбины крутятся, производство электроэнергии практически не пострадало после российских ракетных ударов и прилетов "букетов". Потому что удары были нанесены по трансформаторам, подстанциям, по распределительным пунктам. То есть по инфраструктуре, которая выполняет задачу доставить электричество из пункта А в пункт Б. Грубо говоря, ситуация такая, что вы сели в машину, чтобы доехать на рынок или в кино, да хоть на работу, а колес у автомобиля нет.

И в этой ситуации можно сколько угодно говорить про солидарность, про необходимость стать плечом к плечу и прочие приятные слова, но в реальности это вряд ли поможет. Украина не в состоянии доставить электричество от своих электростанций до потребителей, а из Европы каким образом они будут поставлять? Законы физики трудно обойти, это вам не политология.

Но эти вопросы вряд ли даже не то, чтобы потревожили головы этих двух персон, Вольдемара и Кадри, она, скорее всего, просто не пришла им в голову. Вольдемар Зеленский закончил Криворожский экономический институт не по энергетике, а по специальности "правоведение" и, к слову, ни дня по полученной специальности не проработал, ушел сначала в комики, а потом, в силу трудных жизненных обстоятельств, скатился и до президента Украины. а еврокомиссарша в пыльном эстонском чепце поттмютс и вовсе по образованию историк, а по профессии – библиотекарь. Каким боком она к энергетике? Наверное, таким же. как и энергетика к ней. Знает, что электричество появляется из розетки – и этого достаточно для того, чтобы занять стол важный пост, от которого зависят жизни сотен миллионов человек.

Вот что бывает, когда набирают по объявлениям. Пардон, по квотам – из лесбиянок, геев, черных и прочих меньшинств, а не по профессиональным компетенциям.

Что же касается украинской энергетики, то вскоре может сложиться ситуация, когда каждый украинец станет сам себе энергетиком. И им можно посоветовать обзавестись велосипедом или велотренажером. Поняли, да? Правильно, как говорил товарищ Райкин, а он был артистом на порядок круче Зеленского, "приделать к ней динамо-машину" и крути педали. На то, чтобы запилить фотку в Сети или нагадить москалям точно хватит. А яичницу жарить – это все-таки на костре на балкон.

Но вот чего не стоит делать, так это надеяться на слова Зеленского и Кадри Симсон и на то, что они отвечают за них.