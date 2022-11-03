Мобилизованных балтийцев научили преподносить «Хризантемы-С»

Всепогодный круглосуточный многоцелевой ПТРК «Хризантема-С» предназначен для уничтожения бронетехники противника. Фото: Министерство обороны РФ

На полигонах Балтийского флота в Калининградской области продолжаются практические занятия мобилизованных военнослужащих по стрельбе из противотанковых ракетных комплексов.

- Новые противотанковые комплексы, одни из последних, что поставили на вооружение, будем готовы к выполнению боевой задачи, - говорит мобилизованный Андрей.

Под руководством опытных инструкторов из числа военнослужащих Балтийского флота, военнослужащие уничтожили учебные цели с применением противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Хризантема-С» в составе разведывательно-огневых комплексов (РОК).

Расчеты беспилотных летательных аппаратов определили координаты боевых порядков групп условного противника. Расчеты батареи ПТРК уничтожили их из пусковых установок «Хризантема-С» в условиях радиоэлектронной борьбы.

«Всепогодный круглосуточный многоцелевой ПТРК «Хризантема-С» предназначен для уничтожения современной и перспективной бронетехники противника, оснащенной динамической защитой, малотоннажных надводных целей, низколетящих воздушных целей, оборонительных сооружений, живой силы в укрытиях и на открытых площадках», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

В ведомстве отмечают, что ПТРК является самым мощным из всех существующих в настоящее время сухопутных противотанковых комплексов. Большая эффективная дальность ведения огня при любых погодных и боевых условиях, высокая скорость стрельбы и защищенность делают комплекс незаменимым при проведении как оборонительных, так и наступательных операций.