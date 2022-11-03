Мобилизованным жителям Ростовской области выдали зимнее обмундирование и новую защитную экипировку 5-го класса

Фото: Министерство обороны РФ

В Ростовской области перед отправкой в районы проведения боевого слаживания мобилизованным выдана современная боевая экипировка и средства защиты.

«За период подготовки в учебном центре мобилизованные граждане под руководством офицеров-наставников прошли курс по дисциплинам боевой и специальной подготовки, выполняли боевые стрельбы из танков, гранатометов, автоматов и пулеметов Калашникова, совершенствовали навыки метания гранат, прошли «обкатку бронетехникой»», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

В ведомстве показали, как перед убытием в районы проведения боевого слаживания мобилизованные получают современную боевую экипировку, медицинское и вещевое имущество, средства защиты и связи, а также необходимое вооружение в соответствии с занимаемой должностью.

«Каждому мобилизованному гражданину выдается всесезонный комплект полевого обмундирования (ВКПО), индивидуальная аптечка первой помощи, средствами защиты, которые включают в себя бронешлем, бронежилет 5-го класса защиты, тактические очки, комплект защиты коленных и локтевых суставов, транспортный жилет модульный — разгрузка», - перечислил мобилизованный Артем.

Также на время следования в воинскую часть военнослужащие получили индивидуальный рацион питания и запас питьевой воды.