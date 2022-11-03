Германия предала план США: Почему канцлер Шольц внезапно склонился к переговорам с Россией и поехал в Китай

Последние шаги немецкого канцлера сильно напрягают его западных союзников Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, за которым с подачи украинцев приклеилась уничижительная характеристика «обиженная ливерная колбаса», удивил своих союзников политической смелостью: в пятницу он отправляется с визитом в Пекин. А накануне президент Турции Эрдоган, который общался с Шольцем 1 ноября по телефону, заявил, что немецкий канцлер изменил свое отношение к президенту Путину и подтвердил необходимость поиска дипломатического решения по конфликту на Украине.

Последний раз сам Шольц общался по телефону с Путиным в сентябре. Обе стороны тогда констатировали, что не видят желания партнера искать общий язык. Теперь же, как утверждает Эрдоган, канцлер Германии «созрел» для диалога. Если это действительно так - а кто же проверит, если турецкий лидер ссылается на свой приватный звонок немецкому лидеру, - то позиция Шольца резко контрастирует с «единым фронтом» его коллег по ЕС, по-прежнему ожидающих решительной перемоги Киева для того, чтобы диктовать условия возможного мира Москве.

Визит Шольца в Пекин был объявлен заранее, поэтому неожиданностью не является. Но его начало как раз после откровения Эрдогана, познавшего, что творится в голове и душе канцлера, выглядит вполне интригующе.

В конце прошлого года германское трехпартийное коалиционное правительство назвало свои отношения с Китаем «системным соперничеством» и намеревалось уменьшить экономическое взаимодействие с «авторитарным» Китаем, сделав акцент на сотрудничестве с «демократическими» странами Азии. За прошедшее время «авторитаризм» в Пекине, по общему мнению Запада, только укрепился - недавний съезд КПК тому для него свидетельство. А начавшаяся в феврале российская СВО на Украине довела до максимальной громкости призывы западных лидеров выступать совместным фронтом против России и не осудившего ее Китая. Тут, конечно, и недавняя новая доктрина национальной безопасности США принимается во внимание: в ней именно КНР называется наиболее значимой геополитической угрозой для Америки, читай, и всего Запада.

И тут Шольц единолично едет в Китай. Ладно бы еще с Макроном - это хоть как-то бы походило на «единый фронт», так нет, сам, без ансамбля. Это сразу же и насторожило как союзников канцлера по правящей коалиции, так и соратников по Евросоюзу.

Барышня-министр Анналена Бербок, глава МИД ФРГ и большой знаток танкового дела, напутствовала канцлера в Китай сурово и четко: «Крайне важно дать понять Пекину, что вопросы справедливой конкуренции, соблюдения прав человека и признания норм международного права являются нашей основой для международного сотрудничества». Конечно, конечно, герр Шольц отправляется в Пекин именно, чтобы поучить уму-разуму товарища Си…

Ну и куда же без главных моральных авторитетов ЕС - прибалтов? Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которой в последнее время часто доверяют сказануть что-нибудь эдакое за всю Европу: «В интересах Китая разделить государства ЕС…Важно, чтобы у нас не было отдельных сделок с Китаем, потому что это означало бы, что мы слабы как союз». Ее горячо поддержал премьер-министр Латвии Кариньш, большой знаток, видать, международного гоп-стопа: «С Китаем лучше всего иметь дело, когда нас 27».

Напугала верных соратников явная попытка Шольца вернуть себе преимущества для переговоров с Пекином, чтобы решить острейшие экономические проблемы Германии. Накануне визита канцлер одобрил продажу значительной доли акций контейнерного терминала порта в Гамбурге одной из китайских компаний. Сейчас, не дай бог, еще о чем-нибудь с китайцами договорится, неслучайно Шольца будут сопровождать лидеры крупного германского бизнеса. А как же европейская, да и вообще западная солидарность? Договорились покупать американское, а канцлера явно на китайское потянуло…