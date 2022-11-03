Кошки могут стать свидетелями в суде: ученые нашли способ допрашивать животных

Ученые придумали, как узнать у домашних питомцев, кого они видели на месте преступления Фото: Shutterstock

Сенсационные эксперименты провели австралийские ученые, судебно-медицинские эксперты и следователи австралийской полиции (Victoria Police Forensic Services Department. Они продемонстрировали: кошки – ценные свидетели. Их, по сути, можно допрашивать и выяснять, кого из подозреваемых те видели на месте преступления.

В основу «допросов» Хейди Монкман (Heidi Monkman) из Университета Флиндерса и ее коллега Мария Горай (Mariya Goray) положили гипотезу о так называемой сенсорной ДНК (Touch DNA) или следовой ДНК (Trace DNA) – то есть, о том, что человек, возможно, преступник, как правило, оставляет следы своего присутствия - генетический материал. И в первую очередь эту самую сенсорную ДНК, которую почти всегда можно найти на кошке. Если кошка, конечно, была на месте преступления. Допустим в доме убитого или в ограбленной квартире.

Оказывается, не обязательно даже прикасаться к кошке – достаточно, чтобы она просто прошла мимо. Анализ выявит человеческую ДНК – всех людей, которые были какое-то время рядом.

Исследовательницы проверили эффективность метода на 20 кошках. Взяли пробы с их шерсти – человеческая ДНК и в самом деле была обнаружена в достаточном количестве.

Одновременно свою ДНК предоставили хозяева кошек, члены семей хозяев, их знакомые, заходившие в гости – словом был собран генетический материал всех людей, так или иначе общавшихся с конкретной кошкой.

Итог последующего сравнения: в сенсорной ДНК нашлись следы ДНК почти всех людей, встречавшихся с кошками-свидетелями. Точность анализов составляла примерно 80 процентов.

С результатами исследований знакомит портал Phys.org, который ссылается на публикацию в журнале Forensic Science International: Genetics Supplement Series.

Скорее всего, что собрать человеческий генетический материал можно не только с кошек - с любого домашнего животного: с собак, с хомячков, да хоть с мышей. Но это предположение будут проверять. Пока «чистосердечными признаниями» отличились кошки.

Польза от «допросов» пушистых очевидна. Если подозреваемый уверят, что не был на месте преступления и жертву никогда раньше не видел, а на шерсти находят его сенсорную ДНК, значит он врет. И наоборот, подозрения следователей могут быть напрасными, если на животном нет генетических следов обвиняемого.

Метод, испытанный австралийскими энтузиастами, пока далек от практического применения в повседневной следственной практике. Но уже сейчас он способен дать понять, в правильном ли направлении продвигается расследование, позволит сузить или наоборот расширить круг подозреваемых.

Надо понимать, что убивать «свидетелей» смысла нет – генетический материал все равно сохранится на шерсти.

Кстати, настанет время и по ДНК – даже крошечным образцам, собранным на месте преступления, генетики смогут воссоздать портрет подозреваемого. Работы в это направлении идут полным ходом. Успехи экспериментов обнадеживают. Подробнее об этом в нашем материале.