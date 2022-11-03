Животные эволюционируют, чтобы спастись от людей: ученые обнаружили пугающий пример

Будущий президент США Теодор Рузвельт на фоне убитого им носорога. Фото 1911 года.

На первый взгляд кажется, что эволюция это дело очень-очень долгое и на изменение какого-то заметного признака, - например, исчезновение хвоста у предков человека - уходят тысячи поколений и миллионы лет. Но, скорее всего, жернова эволюции мелют гораздо быстрее. Об этом говорит исследование, которое провели ученые Кембриджского университета. Биологи решили изучить, как повлияли десятилетия истребления браконьерами носорогов на популяцию животных-гигантов. Сегодня носорогов отстреливают прежде всего из-за их рога. В Китае и Вьетнаме рога используются для изготовления традиционных лекарств и для различных резных поделок. Охота на носорогов имеет все признаки геноцида: подсчитано, что в период с 1970 по 1986 год в Йемене было убито 12 700 черных носорогов, а добычей браконьеров стали 36 тонн рогов. В Кении в 1991 году насчитывалось 20 000 черных носорогов, а спустя почти четверть века - в 2014 году их осталось только 632.

Ученые рассудили следующим образом: скорее всего, главной мишенью любителей пострелять станут носороги с самыми длинными рогами, следовательно такая избирательная охота окажет сильное селекционное давление на популяцию.

Такой эффект наблюдался у других животных, которые, к своему несчастью, стали объектом активной трофейной охоты. Например, у снежных баранов, чьи витые рога не дают покоя коллекционерам, средняя длина рогов с 1980 по 2010 год уменьшилась на 3 сантиметра. Это связано с тем, что самые мощные и красивые самцы реже успевают дать потомство. Охота всегда ведет селекцию в направлении противоположном естественному отбору. Например, интенсивная охота на слоновую кость привела к тому, что популяция слонов в национальном парке Горонгоса (Мозамбик) сократилась на 90 процентов, при этом три раза (с 18,5 до 50,9%) выросло число самок, которые уже рождались без бивней. А ведь в дикой природе они необходимы для защиты от хищников и добычи еды.

Нечто подобное должно было случиться и с носорогами. Но как проверить эту гипотезу? Бегать с рулеткой за носорогами занятие бесперспективное и опасное. Участники исследования решили использовать в качестве базы данных собрание фотографий и художественных изображений проекта Rhino Resource Center, который содействует исследованию и защите животных. В архивах организации было обнаружено более двух тысяч портретов носорогов пяти различных видов (1273 индийских носорогов, 851 черных, 603 белых, 308 суматранских и 123 яванских).

В художественное собрание вошли рисунки и картины, которые художники делали на протяжении последних 500 лет. До расцвета авангарда было далеко и живописцы еще умели рисовать, например знаменитую иллюстрацию Альбрехта Дюрера 1515 года можно смело использовать в качестве наглядного пособия.

Фотографический архив охватывал период с 1886 по 2018 годы. Среди них много трофейных фото, где охотники позируют на фоне убитых животных. К этому жанру, например, относится фотография американского президента Теодора Рузвельта, сделанная в 1911 году. На ней он в торжествующей позе с винтовкой в руках стоит над только что убитым черным носорогом.

Надо сказать, что в течении времени сюжеты фотографий менялись.

- До 1950 года на фотографиях чаще всего изображались сцены охоты, - поясняет профессор Эд Тернер, ведущий автор исследования. - Затем стали преобладать мотивы охраны природы. Мы связываем этот сдвиг с распадом колониальной системы. Когда африканские страны стали независимы, белые европейцы уже не имели такого свободного доступа к охотничьим ресурсам.

Стало ли от этого легче носорогам? Это вопрос дискуссионный, поскольку на смену охотникам из метрополии, вооруженных винтовками и фотокамерами, пришли коренные жители. Если они свою добычу не фотографировали это не значит, что размах истребления животных сократился.

Так как же обстоят дела с рогами и копытами? Размер рогов ученые Кембриджа измеряли не в сантиметрах - поскольку на фотографии определить реальные габариты сложно. Исследователи пошли по другому пути: они изучали, как изменялось соотношение размеров рогов к другим частям тела - длина морды, высота в холке и другие параметры туловища. Графики (см. схему) убедительно демонстрируют, что за последние 150 лет рога гигантов заметно измельчали.

На графике показано, как со временем изменялись соотношение размеров рогов к длине тела.

Биологи объясняют, что интенсивная охота привела к направленному отбору - особи с длинными рогам представляли собой приоритетную цель. В итоге такая “селекция” привела к тому, что среди носорогов распространился тип менее ценный с точки зрения трофейной охоты - такому зверю было проще выжить. Однако в этом случае искусственный отбор вступает в противоречие с отбором естественным, поскольку для разных видов носорогов большие рога были преимуществом в турнирных боях, в деле защиты от хищников, добывания пищи и т.д. Теперь основную часть популяции составляют животные, которых мать-природа считала менее приспособленными к выживанию.