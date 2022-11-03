«Газпром нефть» начала заправлять экологичным топливом паром из Петербурга в Калининград

Фото: www.gazprom-neft.ru

«Газпром нефть» начала заправлять экологичным топливом паром «Генерал Черняховский», с октября выполняющий морские перевозки на маршруте Санкт-Петербург – Калининград. Грузовое судно работает на сжиженном природном газе, не наносящем ущерб окружающей среде. Топливом паром снабжает первый в России СПГ-бункеровщик «Дмитрий Менделеев».

Единственное в своем классе судно с сентября 2022 года выполняет коммерческие заправки кораблей в портах Балтийского моря. Бункеровщик может перевозить до 5,8 тысяч кубометров сжиженного природного газа. Корпус судна адаптирован под климатические особенности Северо-Западного региона. «Дмитрий Менделеев» может самостоятельно плавать в однолетних льдах толщиной до 0,8 метра. Первой за всю историю российского судоходства бункеровкой СПГ в формате «борт в борт» стала заправка танкера «Проспект Королева» в Финском заливе.

Соглашение о поставках безопасного экологически чистого топлива для бункеровки экопаромов «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» было подписано в сентябре 2022 года на Петербургском международном газовом форуме. Документ подписали генеральный директор«Газпромнефть Марин Бункер» Алексей Медведев и генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Александр Смирнов.

Фото: www.gazprom-neft.ru

«Регион Балтийского моря входит в особую зону экологического судоходства, где разрешено использование моторных топлив с содержанием серы не выше 0,1%, - отметил Алексей Медведев. - Благодаря своим экологическим характеристикам сжиженный природный газ в перспективе может занять значительную долю в структуре заправок коммерческих судов в портах Финского залива – Санкт-Петербурге, Усть-Луге, Выборге, Приморске и Калининграде. Мы расширяем партнерство с российскими судоходными компаниями и готовы обеспечить поставки экологичного топлива нашим партнерам с использованием высокотехнологичного СПГ-бункеровщика «Дмитрий Менделеев».

Напомним, «Росморпорт» стал оператором железнодорожной паромной переправы, связывающей порты Усть-Луга в Ленинградской области и Балтийск в Калининградской области. Для работы на этом маршруте предприятие построило два парома нового поколения – «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». Оба судна разработаны с учетом самых высоких стандартов соблюдения экологической безопасности морских перевозок.

«Сжиженный природный газ как моторное топливо – будущее судоходной отрасли, - подчеркнул заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. - Он экологичнее, его можно использовать на всех морских и речных маршрутах. Кроме того, при выборе между традиционным судовым топливом и СПГ немаловажную роль играет цена. Учитывая привлекательную стоимость природного газа на внутреннем рынке, число судов в России на СПГ будет только расти, увеличивая спрос на голубое топливо. Следом за Балтикой, стоит ожидать активное развитие СПГ-бункеровки на Дальнем Востоке, а также внутренних водах России».