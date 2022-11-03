"Спит и видит себя начальницей": ученые нашли прямую связь между хорошим сном и успешной карьерой у женщин

Американские ученые обнаружили, что хороший сон повышает карьерные амбиции у женщин Фото: Shutterstock

Спит и видит себя начальницей - так коллеги могут говорить за глаза про амбициозную сотрудницу. Так вот: слово «спит» здесь ключевое! Во всяком случае, об этом свидетельствуют результаты нового исследования учёных из Вашингтонского государственного университета (США). Женщинам, чтобы сделать карьеру, необходимо высыпаться. Мужчинам - не обязательно.

Какая связь, казалось бы? И почему она есть только у дам?

Исследование было довольно простым. Учёные нашли 135 добровольцев - мужчин и женщин разного возраста, все работают на полную ставку и у всех есть перспективы продвижения по службе. Каждый день подопытные заполняли несколько тестов: один - о том, как спали прошлой ночью (сколько часов, крепко или тревожно, чувствуют ли себя выспавшимися и отдохнувшими и так далее), другие - о настроении, эмоциях и отношении к работе. Учёных особенно интересовали карьерные амбиции, готовность браться за более масштабные и ответственные задачи, стремление повысить статус и добиться успеха.

В первой части никакой разницы между мужчинами и женщинами не обнаружилось. И у тех, и у других были со сном бывает всякое - то отлично выспался, то всю ночь ворочался или лег под утро.

А дальше интереснее. У мужчин качество сна никак не влияло на результаты второй части тестов, посвящённой карьерным амбициям. Вообще никакой связи. У женщин - наоборот, очень четкая. Если сотрудница выспалась, она готова к трудовым подвигам, чаще берётся за важные проекты, активнее конкурирует за лидерство и вообще больше стремится к высокой должности и зарплате. А если спала мало и плохо, карьерные стремления если не исчезают, то резко снижаются.

Да, не все дамы в принципе метят в шефы. Речь в эксперименте идёт не о разнице на фоне коллег, а именно об изменении персонального уровня амбиций в зависимости от качества сна. В каждый конкретный день после каждой конкретной ночи.

Автор исследования, профессор Ли Шеппард, говорит до смешного очевидные вещи:

- Когда женщина хорошо спит, у неё лучше настроение. И она с большей вероятностью стремится к более ответственным задачам и связанным с ними более высоким должностям. А когда не выспалась, все наоборот.

Но, разумеется, он и его коллеги задаются и более глубокими вопросами. А почему так? И почему у мужчин - по другому?

Скорее всего, дело в гендерных особенностях: женщины более эмоциональны (научный факт) и им сложнее регулировать и контролировать эмоции. А может, играют роль социальные и культурные стереотипы, предполагают учёные. Мол, мужчина непременно должен делать карьеру, много зарабатывать, быть начальником или стремиться им стать. А женщине все это в общем-то не обязательно. Уточним на всякий случай, что это не мнение исследователей, а стереотипы. Из-за которых, возможно, дамам для проявления карьерных амбиций требуется больше внутренних усилий. И легче сбить с этого пути - например, недосыпом.

Хорошая новость для карьеристок в том, считает Шеппард, что исследование даёт женщинам новые инструменты для более быстрых и стабильных профессиональных успехов.

Во-первых, есть смысл поменять отношение ко сну. Сон не крадет время у работы, наоборот, он лучший помощник в карьере. Не стоит сидеть допоздна над проектами и отчётами, полноценный отдых принесёт не меньше пользы. А скорее даже больше.

Во-вторых, он советует медитировать: это помогает как лучше спать, так и стабилизировать эмоции.