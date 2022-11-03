Объявлен состав жюри второго сезона Perspectum Awards

Российский конкурс в области маркетинговых сервисов Perspectum Awards подведет итоги нового сезона в ноябре. Рассказываем, кто будет представлять жюри конкурса в 2022 году.

Состав судейства формируется из профессионалов, чьи имена уже получили известность в деловом сообществе и кто внес большой вклад в развитие рынка маркетинга.

Оценивать бизнес-эффективность креативных идей в кейсах участников будут специалисты авторитетных агентств, рекламных холдингов и технологических площадок: Ace Target, Action, ADV Experience, APM, BeeTL, Digitas Москва (ГК «Родная Речь»), Diversity, DPG Russia, emg, Eventum Premo, FREE MIND, Goose Gaming, GREAT, Ice Promotion, Leader Team, Media Instinct Group, More.tv, N:OW Agency, Progression Group, PROMO SPACE, R!evolution, SEVEN, TMA Finance, TRIKO, Газпром-медиа, КБ-12, Палиндром, Р.И.М., СберМаркетинг, СберСеллер.

В число жюри также вошли представители СМИ и известных брендов: Лайфхакер, ТАСС, Avito, Boiron, Exeed, Mondelez International, OZON, Sибирская коллекция, Х5 Group, YOTA, Балтика, ВкусВилл, Ингосстрах, Континенталь, Магнит, МТС, Райффайзенбанк.

С полным списком жюри можно ознакомиться на сайте.

Впереди — самое интересное: в ноябре организаторы анонсируют шорт-лист, а затем объявят компании, удостоенные заветных наград. Оценка работ скоро начнется, а тем временем эксперты делятся своими ожиданиями от конкурса.

В этом году для участников действуют 26 номинаций, которые охватывают всю индустрию. Победа в Perspectum Awards — это стимул для развития и признание среди партнеров и клиентов. А поддержка глобального делового сообщества и профессиональное жюри делают награду конкурса одной из главных наград за эффективные маркетинговые практики.