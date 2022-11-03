Самая страшная война современности закончилась: подписано мирное соглашение

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Вы, скорее всего, даже не слышали об этом конфликте. Для мировых СМИ эта тема невыгодная. Привычно «обвинить во всём Россию» тут не удастся: война вспыхнула внутри одной из самых густонаселённых стран Африки — Эфиопии, и велась между её противоборствующими кланами.

Более того, США, мнящие себя «морально ответственными за весь мир», здесь умылись красной африканской грязью по полной. Бойня продолжалась почти два года, погибло до 600 тысяч человек (в основном мирных жителей, и в основном из-за косвенных последствий: голода, продовольственной блокады, угона скота, разорения пашни); сотни, а по некоторым оценкам, и тысячи женщин были изнасилованы; кое-где применялись этнические чистки; примерно 870 тысяч человек стали беженцами — то есть вынуждены жить в палаточных городках посреди безводной пустыни в соседних, столь же бедных странах.

Вся «миротворческая роль» Соединённых Штатов — притом, что Байден сейчас демонстративно поворачивается к Чёрному континенту, наметив на конец года грандиозный американо-африканский саммит, — состояла в наложении санкций сразу на все стороны конфликта. Что лишь укрепило их в собственной правоте — по принципу: «Мировая Жаба против, значит, я всё делаю правильно».

За годы войны примерно 870 тысяч человек стали беженцами. Фото: REUTERS

Если всё же вас интересуют причины и ход войны — для ответа потребуется целая лекция. Эфиопия всегда была полиэтничным и многоконфессиональным государством с десятками самых разных народностей. Исторически у них было «разделение по специализациям». Например, жители Тыграя — этакого «абиссинского Кавказа», только не на юге, а на севере, — отличались воинственностью, составляя костяк военной элиты империи.

В 1991 году социализм рухнул не только в СССР, но и у наших эфиопских союзников. Местных коммунистов свергли, столицу Аддис-Абебу захватили вооруженные формирования Тыграя. В последующие десятилетия они по сути контролировали государственный аппарат.

Тем не менее, в стране постепенно продолжалась демократизация, в 2018 году, выиграв реальные выборы, премьер-министром стал Абий Ахмед. Он позиционировал себя не как представитель какой-либо одной народности, но как эфиоп, примиритель вечно конфликтующих общин. На главном посту Абий провёл, если так можно сказать, «реальную федерализацию» — так, чтобы многочисленные этносы были равно представлены во власти.

Тыграйцы восприняли это как ущемление своих прав и попытались выйти из состава Эфиопии. Осенью 2020 года вспыхнула война. Одно время отряды Тыграя, пытаясь повторить свой победный марш на столицу-1991, дошли чуть ли не до северных пригородов Аддис-Абебы. Но в последний момент Абий сумел получить боевые беспилотники из Турции, Китая, ОАЭ и Ирана. Эта авиация расстреляла колонны тыграйцев на марше — и те откатились назад на север.

В 2019 году Абий Ахмед стал лауреатом Нобелевской премии мира за урегулирование конфликта с Эритреей. Через год вспыхнула война в Тыграе... Фото: EAST NEWS

После чего возникла патовая ситуация: никто не имел сил для решающей победы. Вялотекущий конфликт продолжался почти два года, перемежаясь с жутковатыми новостями типа «одна из сторон нанесла удар по мирной деревне, погибли десятки детей».

Но теперь, кажется, мудрость восторжествовала. По итогам переговоров в нейтральной ЮАР при поддержке Африканского Союза — представители Аддис-Абебы и Микеле (столица Тыграя) подписали соглашение о перемирии и разоружении.

В ЮАР представители Аддис-Абебы и Микеле подписали долгожданное соглашение о перемирии и разоружении. Фото: REUTERS

Не очень понятно, что будет дальше. Например, на стороне центральных властей Эфиопии в войне участвовала и соседняя Эритрея — но её делегаты в переговорах не участвовали. Однако, в любом случае, абсолютно все эксперты превозносят Южноафриканские соглашения как «огромный шаг вперёд». И надеются, что конфликт наконец-то прекратится, а сотни тысяч страдающих африканцев получат хотя бы гуманитарную помощь.