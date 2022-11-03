Минобороны сообщило о массовых потерях в рядах ВСУ

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Стало известно, зачем киевская власть бросала множественные группы диверсантов к Запорожской АЭС, куда пытались попасть из артиллерии украинские военные обстреливая Энергодар. Оказалось, что при отступлении ВСУ заминировали атомную станцию. Однако, когда Зеленский приказал взорвать ее, сделать это не вышло…

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о том, что на территории ЗАЭС предотвращен теракт: найден схрон со взрывчаткой, который украинские военные оставили еще в феврале-марте.

А по мнению члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, подрыв «должен был один из сотрудников атомной станции, которого планировала завербовать СБУ».

«Целью диверсии являлось желание уничтожить тепломагистраль, связывающую атомную станцию с Энергодаром, тем самым, оставив население города этой зимой без тепла», - пояснил Рогов.

В ответ Минобороны России продолжает наносить высокоточные удары по тылам украинских войск. Ночью мы поразили производственные цеха на заводе «Коммунар» в Харькове, на которых изготавливались и модернизировались реактивные снаряды для РСЗО и ракет Р-27 для МиГов.

Год назад на этом заводе арендовала цеха компании Tesla, что производила электрокары. Но с началом боевых действий, там при помощи американцев стали выпускать модифицированные реактивные снаряды и ракет Р-27, что смогли довести до «кустарного» уровня точности «Хаймарсов». Этими ракетами украинские военные все чаще обстреливают социальные объекты и мирных жителей. Только за минувшие сутки удалось перехватить с десяток.

В Минобороны России сообщили, что за сутки средствами ПВО, авиацией, ракетными войсками и артиллерией были ликвидированы: 13 снарядов «HIMARS», «Ольха» и «Ураган», 8 беспилотников, Ми-8 ВВС киевского режима, склад боеприпасов ВСУ, радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 (США), взвод реактивных систем залпового огня «ГРАД», два пункта управления двух бригад территориальной обороны ВСУ, а также 96 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158-ми районах.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на прошедшем брифинге перечил потери ВСУ: на Купянском направлении ВСУ двумя ротами иностранных наемников предпринимали попытки атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики и потеряли 130 боевиков, на Красно-Лиманском направлении украинские националисты сожгли в атаках более 200 своих военнослужащих, а свыше 120 получили ранения, на Южно-Донецком и Николаево-Криворожском по 80 солдат.

Вместе боевиками сожжены десятки танков, бронемашин и пикапов.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

330 - самолетов.

168 - вертолетов.

2422 - беспилотных летательных аппарата.

384 - зенитных ракетных комплекса.

6297 - танков и других боевых бронированных машин.

882 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3547 - орудий полевой артиллерии и минометов.

6986 - единиц специальной военной автомобильной техники.