Правительство разрешило параллельный импорт иностранного алкоголя: полный список напитков и что будет с ценами

Правительство внесло изменения в приказ о параллельном импорте и добавило в него большой список крепких алкогольных напитков Фото: Иван МАКЕЕВ

ТРЕЗВЫЙ ПОДХОД

Понятно, что первым делом под бой курантов мы с вами пригубим шампанского. А уж потом...

Кстати, а что потом? Многие ведущие иностранные производители алкоголя ушли с нашего рынка еще весной и летом. Долгое время в магазинах проблем с вискарями, ромами да текилами не было: на складах хранились запасы, а крепкая выпивка - не кефир, не прокиснет. Да и пандемия научила торговые сети закупаться впрок.

Но чем ближе Новый год, тем скуднее становится ассортимент. Понятно, что тот же виски - не самый популярный у россиян напиток, но в праздники многие из нас любят побаловать себя чем-нибудь элитным. Так с чем же будем встречать вожделенный 2023?

Народ забеспокоился, бизнес озаботился, Минпромторг позаботился. И вуаля – встречайте новость приятную, как сто пятьдесят миллилитров бурбона с двумя кубиками льда в пятничный вечер: правительство внесло изменения в приказ о параллельном импорте и добавило в него большой список крепких алкогольных напитков (см. «Полный стакан»).

Напомним, параллельный импорт – это ввоз продукции в страну без разрешения производителя или его официального представителя. Иными словами, если раньше популярный виски White Horse (для своих просто «Белый конь») или ликер Malibu можно было привезти только по согласованию с официальными поставщиками, то теперь иностранцам остается только глушить горькую в печали: никто их спрашивать не будет.

- Включение алкоголя в перечень позволит насытить ассортимент магазинов этой продукцией, - пояснили в Минпромторге и уточнили, что параллельный импорт разрешается только для той алкогольной продукции, которая не производится в России.

«ЦЕНЫ ТОЧНО НЕ ПОНИЗЯТСЯ»

Но прежде чем поднимать бокал за трезвую инициативу Минпромторга, хочется понять: как вся эта вкуснятина к нам поедет, что будет с ценами и не потекут ли в нашу страну реки контрафакта?

Руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз отвечает, что проблем с поставками не будет. Каналы параллельного импорта уже отработаны на другой продукции. Везут же к нам итальянские холодильники из Казахстана и немецкие кроссовки из Турции - доставят и шотландский виски из Индии. А в федерации рестораторов заявили, что уже через месяц импортный алкоголь может снова наводнить меню российских заведений (и полки магазинов тоже).

- Что касается цен, пока трудно сказать. Но они точно не понизятся. А насколько поднимутся, зависит от самого механизма импорта, - говорит Вадим Дробиз. - Дело в том, что алкоголь не должен ввозиться в страну по свободной схеме, тогда мы просто получим вместо качественных напитков контрафакт. Необходимо, чтобы государство аккредитовало несколько компаний, которые завозили бы продукцию и проверяли ее на подлинность. То есть были бы конкретные документы от иностранных посредников, что тот же виски Jack Daniel’s куплен у производителя.

И все же вопрос цены завис в воздухе. А что, если спрогнозировать ее рост на основе других товаров, поставляемых по параллельному импорту? Картина получается такая. Те же айфоны подорожали по сравнению с досанкционными временами на 20-25%, а одежда - в среднем на 10-20%. Вот и считайте. Если сейчас 0,5 литра купажированного виски Johnnie Walker Red Label стоит примерно 1200-1300 рублей, то к Новому году, вероятно, будет около 1500-1600.

ПОЛНЫЙ СТАКАН

Что разрешили везти параллельно

Виски:

Aberfeldy, Aberlour, Aerstone, Auchentoshan, Aultmore, Bell’s, Black&White, Bowmore, Bushmills, Caol ila, Cardhu, Clan MacGregor, Copper Dog, Dal Whinnie, Johnnie Walker, Kilbeggan, Lagavulin, Macallan, Mortlach, Oban, Proper Twelve, Roe&Co, The Deveron, The Singleton, Tullamore D.E.W., White Horse,

Бурбон:

Bulleit, Jack Daniel’s, Jim Beam, Woodford Reserve

Ликеры:

Jägermeister, Kahlua, Malibu, Sheridan’s

Текила:

Jose Cuervo, Patron, Sauza

Джин:

Tanqueray