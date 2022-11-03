Выбор москвичей: жители столицы определят лучшие туристические объекты

Сделать это можно при помощи онлайн-голосования на портале «Активный гражданин». Участники опроса выберут лучшие рестораны, а также решат, какой культурно-досуговый проект, площадка для отдыха с детьми и достопримечательность столицы займут первое место в премии. Проголосовать за понравившегося конкурсанта можно с 3 по 23 ноября.

В этом году премия включает 23 номинаций. В четырех – в разделе «Гастрономия» и в четырех – в блоке «Впечатления и гостеприимство» экспертное жюри оценило конкурсантов и составило шорт-листы. При помощи онлайн-голосования на портале «Активный гражданин» москвичам предстоит выбрать среди 80 номинантов. В этот раз за первое место поборются не только новые участники, но и победители прошлого года.

«Московский завтрак». Для многих москвичей завтрак в кафе или ресторане стал доброй традицией. Участникам опроса предстоит выбрать заведения с самыми вкусными и разнообразными завтраками в меню.

«Московская классика». В номинацию попадут рестораны, где можно отведать лучшие образцы традиционной русской кухни или попробовать самые популярные у москвичей блюда. Многие жители столицы хорошо ориентируются в гастрономической карте Москвы и без труда определят победителя.

«Модная гастрономия». Лучший столичный ресторан с необычными авторскими предложениями также определит онлайн-голосование. В этой номинации участвуют заведения, которые используют в своей концепции последние технологические разработки и новые гастрономические решения.

«Московский гастромаркет». В этой категории москвичам предстоит определить лучшее заведение, где в едином пространстве расположено сразу несколько точек общественного питания.

«Московские впечатления: выставки и музеи». В этой номинации москвичи выберут самый интересный культурно-досуговый проект, лучшую выставку, постановку или мероприятие.

«Московские впечатления: для детей». Столица уделяет большое внимание созданию инфраструктуры для детей. Неудивительно, что одна из номинаций посвящена выбору самой удобной и безопасной площадки для отдыха с детьми.

«Московское гостеприимство: новая точка притяжения». В этой категории жители столицы решат, какая достопримечательность Москвы должна стать победителем в 2022 году.

«Московские впечатления: экскурсии, развлечения». В этой номинации можно отдать свой голос за лучший экскурсионный или развлекательный проект для москвичей.

В декабре на церемонии награждения в театре имени Моссовета наградят победителей основных номинаций конкурса. Также вручат четыре специальных приза за вклад в развитие туризма в городе Москве в номинациях: «Лучший экскурсовод», «Лучший гид-переводчик», «Лучший администратор гостиницы», «Лучший специалист по организации и предоставлению туристических услуг».