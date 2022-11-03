Ингушетия в ожидании нового рекорда акции «Вода России»

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Они исцеляют многие болезни и увеличивают продолжительность жизни. Вода в каждом из них отличается по вкусу, составу, качеству, по своим целебным свойствам. «Вода начинает течь из родников, из нее образуется Сунжа, Сунжа впадает в Терек, Терек впадает в море» — так говорят в Ингушетии, говоря о значимости даже самого маленького родника для жизни на земле.

Жители Ингушетии не первый год активно принимают участие во Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» и регулярно организуют своими силами экологические субботники. И с каждым разом все больше участников присоединяются к этому важному движению. В 2021 году в Акции в Ингушетии приняли участие 152 тысячи волонтеров – почти каждый третий житель Республики.

Акция «Вода России» признана одной из крупнейших экологических инициатив в Российской Федерации. Уже девятый год она собирает жителей страны для участия в субботниках, объединив более 8 миллионов людей из 85 субъектов. Этот сезон имеет все шансы стать особенным: в 2021 году к Акции присоединилось рекордные 1,1 миллиона волонтеров, а в 2022 году, по предварительным подсчетам, команду активистов уже пополнило почти столько же человек. Удастся ли превзойти достижения прошлого сезона? Окончательные итоги будут подведены 5 декабря, в День Волонтера.

В субботу, 12 ноября, на берегу реки Ассы состоится ключевое экологическое мероприятие, которое завершит сезон уборок 2022 года. В нем запланировано участие заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергея Анопренко, главы Республики Ингушетия Махмуда-Али Калиматова, министра природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия Ахметхана Шадиева, директора Фонда информации по водным ресурсам Ивана Крючкова, директора движения «ЭКА» Елены Гороховой, директора Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, лидера акции «Вода России» Ильи Разбаша, актрисы Юлии Михалковой, а также представителей волонтерских организаций и граждан с активной жизненной позицией.

«В Ингушетии нет таких крупных рек, как Волга или Днепр, но есть небольшие горные реки Асса и Арамхи. Воды их стремительные, берега крутые, так как они начало свое берут в горах, от маленьких родников… В этих реках водится редкая рыба – царская форель, которая может жить только в очень чистой пресной воде… Мы стараемся сохранить свою природу в первозданном виде. В горном Джейрахском районе есть масса лечебных родников с разным химическим составом. Все они на учете, и мы тщательно следим за тем, чтобы никто не нарушал их естественную природу. Значение родников для здоровья людей и для природного ландшафта невозможно переоценить. На берегах этих природных источников и рек молодежь часто устраивает субботник. Это важно, что именно молодое поколение озабочено сохранением окружающей среды. Я уверен, будущее нашей республики в надежных руках», - считает глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов.

Мероприятие пройдет в формате масштабного экофестиваля. Его ключевой частью станет уборка берегов реки Ассы, для чего прямо на месте всем участникам организаторы выдадут необходимый инвентарь. Перед началом субботника гостей и волонтеров ждет лекция о раздельном сборе мусора и ответственном отношении к отходам. А после уборки всех ждут развлечения и вкусная еда! Участников с детьми наверняка заинтересуют мастер-классы на эко-темы. После завершения субботника особо отличившихся активистов наградят памятными дипломами и подарками.

«Ингушетия славится не только древними башенными комплексами и храмами, но также и прекрасной природой, пейзажами, это наши горы, леса и реки, о которых сложены легенды нашими предками. Наша задача сохранить все водные объекты и их чистоту для будущих поколений. В достижении этой цели нам помогают регулярные экологические субботники, в частности, которые мы проводим в рамках Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России». Подобные мероприятия помогают не только улучшить экосостояние рек, но также привить молодежи, детям любовь к природе и заботу о ней», - рассказал Ахметхан Шадиев, министр природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия.

Каждый волонтер, принявший участие в акции, сможет получить грамоту от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, зарегистрировавшись на сайте акции «Вода России» берегдобрыхдел.рф и прикрепив с помощью кнопки «Я волонтер» фотографии к отчету о прошедшем мероприятии. Для этого нужно выбрать необходимое событие на карте «Отчеты» в меню «Карта мероприятий» вышеупомянутого сайта.

Дата проведения: 12 ноября 2022 года.

Место проведения: с. п. Нестеровское, берег реки Асса.

Координаты: 43.226855, 45.044390

Программа проведения Всероссийской акции «Вода России»

10:30 – 10:45 Сбор волонтеров, раздача инвентаря

10:45 – 11:00 Фитнес-разминка

11:00 – 11:15 Лекция «Экослед и ответственное потребление»

11:15 – 11:45 Официальная церемония открытия, выступление почетных гостей, проведение эко-квиза (викторина с участием почетных гостей)

11:45 – 12:00 Пресс-подход

12:00 – 13:30 Проведение уборки в формате эко-квеста

12:30 – 12:45 Открытие скамейки из переработанного пластика с участием почетных лиц и СМИ

13:30 – 14:00 Оценка результатов участников-команд эко-квеста

14:00 – 15:00 Обед. Работа зоны мастер-классов

14:30 – 15:00 Подведение итогов уборки. Награждение активистов и победителей

15:30 Завершение акции. Вывоз мусора