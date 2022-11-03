Размером с десятиэтажку: в Новосибирске открыли самую большую в стране стелу «Город трудовой доблести»

Высота стелы - 35 метров. Фото: Евгений КОЧКИН

Стелу «Город трудовой доблести» еще до ее открытия признали рекордсменом: она должна была стать самой высокой из аналогичных стел, установленных по всей стране. В Новосибирске ее ждали два года, за возведением следил весь город. И вот накануне Дня народного единства состоялось официальное открытие.

- Открытие стелы «Город трудовой доблести» - знаковое событие для горожан, - говорит мэр Анатолий Локоть. - Мемориал призван увековечить трудовой подвиг новосибирцев в годы Великой Отечественной войны. На предприятиях города, в том числе эвакуированных из западной части страны, не жалея сил работали тысячи сибиряков, обеспечивая фронт всем необходимым.

На открытии горожан приветствовали мэр Анатолий Локоть и губернатор Андрей Травников. Фото: предоставлено мэрией Новоисбирска

КАК ВЫГЛЯДИТ СТЕЛА «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ» В НОВОСИБИРСКЕ

Размеры монумента действительно поражают: 35 метров в длину (это примерно высота десятиэтажки). Сама стела сделана в виде четырехгранного штыка, две грани которого выполнены из нержавеющей стали с нанесенными на них изображениями тружеников тыла. Их образы созданы на основе фото, предоставленных Музеем Новосибирска. Две другие грани выполнены из молочного стекла с подсветкой, на них нанесен текст указа Президента РФ о присвоении городу звания и герб города Новосибирска. Стела установлена на пьедестал, на котором располагается светодиодный экран, на нем будут крутить кадры о трудовых подвигах сибиряков в годы Великой Отечественной войны.

Стела невероятно красиво светится. Фото: Евгений КОЧКИН

КОНКРЕТНО

Стела «Город трудовой доблести» в Новосибирске

• Высота от уровня проезжей части - 35 метров:

• шпиль - 26 метров

• основание - 4,5 метра

• высота кургана - около 4 метров

• Вес - около 40 тонн

• Стоимость - 149 миллионов рублей

Стела появилась спустя 2 года после указа президента о присвоении городу почетного звания. Фото: Евгений КОЧКИН

ВКЛАД ГОРОДА В ПОБЕДУ

Победу в Великой отечественной войне Новосибирск помогал ковать в тылу. В первые месяцы войны сюда эвакуировали более 30 оборонных заводов, здесь делали снаряды, радиостанции, прожекторы, танки. Например, в современном кинотеатре «Победа» в годы войны находились цеха ленинградского предприятия имени Коминтерна, в них делали патроны.

А на заводе имени В. П. Чкалова без остановки производили истребители Як-3, Як-7, Як-9… Рабочих рук не хватало, поэтому за станки вставали подростки и женщины. Авиазавод имени В. П. Чкалова несколько раз награждали Красным знаменем Государственного комитета обороны, в 1945 году он получил орден Ленина: за изготовление 15 797 самолетов различных типов, в том числе 15 500 боевых истребителей «Яковлев».

Еще одно предприятие-герой - завод «Сибсельмаш», он неоднократно становился победителем Всесоюзного соревнования и получал переходящее Красное знамя ЦК ВКП(б) - за годы войны он выпустил и направил на фронт 48 миллионов снарядов.

Стела станет достопримечательностью Новосибирска. Фото: предоставлено мэрией Новоисбирска

Новосибирск обеспечивал солдат и обмундированием.

- В Заельцовском районе почти все заводы, которые работали во время войны, были не нашими, а эвакуированными. Моя мама в войну трудилась на кожевенно-обувном комбинате, была раскройщицей, делала сапоги для наших солдат и так помогала фронту. Работа тяжелая - сильно болели руки. Так, что она из-за этого могла вообще не спать. Ходила ночью и приговаривала: «Рученьки мои, рученьки больные». Так что в тылу тоже находилось место для подвига. Сейчас мама очень радуется, что стелу наконец-то открыли, что о трудовом подвиге помнят, что помнят в том числе и о ее труде, - рассказала КП-Новосибирск Наталья Корсакова, дочь 102-летней Веры Васильевны Корсаковой, Героя Социалистического Труда.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

В феврале 2020 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратился к президенту Российской академии наук Александру Сергееву с просьбой подготовить экспертное заключение к ходатайству о присвоении Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести». 1 марта 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон РФ «О почетном звании «Город трудовой доблести». Согласно документу статус присваивается тем городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. Новосибирск попал в этот список.