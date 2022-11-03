По частичной мобилизации призвали бы меньше народу: Почему срок службы в армии предлагают увеличить до 2 лет

С 2008 года и по настоящее время срочники служат всего 1 год Фото: Олег УКЛАДОВ

Хорошо помню, с какой "атомной" радостью в 2007 году парни призывного возраста (18-27 лет) и их родители встретили новость о том, что срок срочной службы в России сокращается с 1,5 лет до 1 года. Народ аплодировал. Вот только войсковые командиры хмурили брови: а можно ли за 12 месяцев из хлопцев сделать полноценных воинов-спецов? Они месячишко проходили курс молодого бойца, затем на 5-6 месяцев попадали в учебку, а затем на оставшиеся полгода - в строевые части. А там, по словам тех же командиров, "курочили дорогостоящую боевую технику" и заполняли дембельские альбомы.

Над армией стоял генеральский и полковничий стон. Годичная служба превращалась в 300-тысячную (примерно столько «срочников» в войсках) "фабрику дилетантов", в малоэффективную трату огромного куска военного бюджета. Противники увеличения срока срочной службы тупо твердили: это ложь, что призывника за год нельзя хорошо натаскать по нужной специальности, - мол, "даже медведя за такое время можно научить хорошо стрелять из автомата".

И что в итоге? А то, что когда осенью 2022 грянула частичная мобилизация, даже отслуживших 12 месяцев срочников приказано было "не трогать". Дескать, эти ребята не готовы к бою. К тому же после дембеля многие срочники сами жаловались (и сейчас жалуются!), что за годы службы лишь 3 или 4 раза палили из автомата. А ведь уволившихся на дембель срочников зачисляли в «запас», то есть, в "подготовленный резерв". Спрашивается, - подготовленный к чему? За бутылкой бегать?

Можно спросить и по-другому: ради чего в войсках аж 365 дней готовится "продукт", который для защиты Родины в случае военной опасности (или той же спецоперации) не полностью пригоден?

Многие уже заговорили, что если бы служба по призыву была дольше, если бы мы имели в войсках более подготовленных «срочников», то по частичной мобилизации пришлось бы призывать гораздо меньше народу. Да вы сами послушайте командиров, которые давно твердят, что чем высокотехнологичней в войсках оружие, тем больше времени нужно бойцам на его освоение. Лишь на втором году службы у солдатика появляются устойчивые профессиональные навыки. Этот командирский ропот, кажется, наконец, стали слышать в наших законодательных верхах.

Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев уже высказался за возвращение в России двухлетнего срока службы по призыву. И пообещал, что комитет проведет консультации с Минобороны и другими силовыми ведомствами, где предусмотрена служба по призыву. Аналогичное мнение выразил и депутат Госдумы Михаил Шеремет, заявивший, что «нынешний годичный формат не подразумевает качественной подготовки солдата».

Впрочем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил журналистам, спросившим его о точке зрения Кремля на этот вопрос:

- В администрации (президента. - Ред.) никаких разговоров на этот счет не ведется, — сказал Песков. - Все зависит от министерства обороны, их запроса, их рекомендаций. Каких-то заявлений на этот счет от минобороны мы не слышали".

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ "КП"

Как менялся срок службы в армии России

С 1705 года по 1793 в Российской империи была введена бессрочная воинская повинность, которой подлежали все мужчины из крестьян и мещан страны. После срок службы сократили. Он составил 25 лет.

Во время правления Александра ll была проведена военная реформа по итогам которой срок службы установили в 15 лет из которых 9 лет проводили в запасе.

В 1906 году срок службы сократили до 3 лет.

С 1949 года призывали в армию на 3 года, однако срок службы на флоте составлял 4 года.

В 1967 году вступил в силу закон, который установил, что призывать теперь нужно на 2 года, а на флот на 3 года.

В 1993 году был отменён закон несуществующего СССР и призывать стали на 1,5 года, а на флот - на 2, но из за событий в Чечне в 1996 году срок службы на флоте и сухопутных войсках стал един - 2 года.

С 2008 года и по настоящее время срочники служат всего 1 год.