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Политика3 ноября 2022 15:12

Новое заявление Киева обескуражило даже самых верных союзников Украины

Но доверяют ли украинским политикам
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Украина не может закрыть свое ну очень дырявое небо, но обещает сделать безопасным воздушное пространство соседнего государства

Украина не может закрыть свое ну очень дырявое небо, но обещает сделать безопасным воздушное пространство соседнего государства

Фото: REUTERS

Минутка прекрасного – советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал спасти Молдавию. Миша с фамилией, из которой так и хочется вычеркнуть второе "о", не в первый раз делает заявления, которые вызывают удивление. Так оно произошло и в этот раз

- Киев готов рассмотреть возможность закрыть небо Молдавии своей системой противовоздушной обороны, если такое обращение поступит от Кишинева, - патетически пообещал Подоляк.

Вот здесь на месте молдаван я бы уже напрягся. Украина не может закрыть свое ну очень дырявое небо, но обещает сделать безопасным воздушное пространство соседнего государства.

Извините, а от кого? Вроде в Молдавию никто ничего не запускает из вооружений: ни ракет, ни беспилотников. Если от чего и надо оберегать соседей Украины, так это от украинских специалистов и украинских ракет. Ах да, тут на днях, на молдавскую деревню упали обломки какой-то ракеты. Но скорость и тайна, с которой они были убраны с места падения подальше от любопытных глаз, свидетельствуют, что это была очередная ракета украинской ПВО. Скорее всего, та самая С-300, которыми доблестные ВСУ не менее доблестно лупят по своим домам и объектам, причитая после этого, что это не у них руки из задницы вместе с ракетами выросли, а, дескать, злобные русские варвары-москали решили уничтожить обветшавший жилой фонд Украины дорогущими ракетами, призванными уничтожать объекты стоимостью в десятки миллионов долларов. У украинских ПВОшников это уже традиция – лупить ракетами ПВО по наземным объектам. Не специально, конечно. Просто, когда эти механизмы точной и тонкой настройки хранятся не так, как надо, и не обслуживаются по техническим регламентам, то могут выкинуть любой сюрприз.

И вот этим зонтиком со сплошными дырками Подоляк предлагает закрыть Молдавию, которой никто ничем не угрожает?

Не спешите. Не все так просто и очевидно. Миша пропустил несколько логических звеньев в это цепочке, перейдя после буквы "А" сразу к букве "Я" и пропустив все, что в алфавите стоит между ними. А там много чего интересного.

Предложение Подоляка нужно рассматривать следующим образом. Если Запад даст Украине новые системы ПВО в необходимом Киеву количестве и обучит украинских военных правильной работе с ними, то Киев может рассмотреть вопрос о защите молдавского неба, если получит такую просьбу от Кишинева. Ну а потом уже будет решать, защищать или не защищать. Главное – получить эти вооружения от Запада.

То есть фактически речь идет о том, что Киев в лице Подоляка выпрашивает у Запада вооружения, спекулируя на необходимости защиты других стран. Как могут, так и выкручиваются.

Осталось сделать еще один логический шаг на этом пути. Попросить Францию или Израиль дать Украине напрокат атомную бомбу и пообещать, в случае ее получения, безусловно, защитить этой бомбой Францию или Израиль.

Можно даже напрокат. Уже, кстати, в Киеве высказывалась эта идея – взять ядерное оружие напрокат. А потом вернуть, если получится.

Но я бы на такое не купился. Помните, 28 октября мэр Киева "златоуст" Виталий Кличко заявил, что у столицы Украины есть теперь надежная защита в виде современных систем ПВО. А 31 октября пришлось объявить, что русские "оккупанты" ударили по энергосистеме Киева, и большая часть киевлян сидит без света и воды. Наверняка, по представлениям главы МИД Украины, занимаясь при этом любовью.

Ладно, фиг с ней, с любовью. С ПВО что? Пропили, сломали или продали?

Союзников Украины наверняка такая недюжинная прыть шокировала. Впрочем, на их месте, я бы украинцам по этому вопросу не верил. Ни на месте молдаван, ни на месте американцев или немцев.

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