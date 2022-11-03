Новое заявление Киева обескуражило даже самых верных союзников Украины

Украина не может закрыть свое ну очень дырявое небо, но обещает сделать безопасным воздушное пространство соседнего государства Фото: REUTERS

Минутка прекрасного – советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал спасти Молдавию. Миша с фамилией, из которой так и хочется вычеркнуть второе "о", не в первый раз делает заявления, которые вызывают удивление. Так оно произошло и в этот раз

- Киев готов рассмотреть возможность закрыть небо Молдавии своей системой противовоздушной обороны, если такое обращение поступит от Кишинева, - патетически пообещал Подоляк.

Вот здесь на месте молдаван я бы уже напрягся. Украина не может закрыть свое ну очень дырявое небо, но обещает сделать безопасным воздушное пространство соседнего государства.

Извините, а от кого? Вроде в Молдавию никто ничего не запускает из вооружений: ни ракет, ни беспилотников. Если от чего и надо оберегать соседей Украины, так это от украинских специалистов и украинских ракет. Ах да, тут на днях, на молдавскую деревню упали обломки какой-то ракеты. Но скорость и тайна, с которой они были убраны с места падения подальше от любопытных глаз, свидетельствуют, что это была очередная ракета украинской ПВО. Скорее всего, та самая С-300, которыми доблестные ВСУ не менее доблестно лупят по своим домам и объектам, причитая после этого, что это не у них руки из задницы вместе с ракетами выросли, а, дескать, злобные русские варвары-москали решили уничтожить обветшавший жилой фонд Украины дорогущими ракетами, призванными уничтожать объекты стоимостью в десятки миллионов долларов. У украинских ПВОшников это уже традиция – лупить ракетами ПВО по наземным объектам. Не специально, конечно. Просто, когда эти механизмы точной и тонкой настройки хранятся не так, как надо, и не обслуживаются по техническим регламентам, то могут выкинуть любой сюрприз.

И вот этим зонтиком со сплошными дырками Подоляк предлагает закрыть Молдавию, которой никто ничем не угрожает?

Не спешите. Не все так просто и очевидно. Миша пропустил несколько логических звеньев в это цепочке, перейдя после буквы "А" сразу к букве "Я" и пропустив все, что в алфавите стоит между ними. А там много чего интересного.

Предложение Подоляка нужно рассматривать следующим образом. Если Запад даст Украине новые системы ПВО в необходимом Киеву количестве и обучит украинских военных правильной работе с ними, то Киев может рассмотреть вопрос о защите молдавского неба, если получит такую просьбу от Кишинева. Ну а потом уже будет решать, защищать или не защищать. Главное – получить эти вооружения от Запада.

То есть фактически речь идет о том, что Киев в лице Подоляка выпрашивает у Запада вооружения, спекулируя на необходимости защиты других стран. Как могут, так и выкручиваются.

Осталось сделать еще один логический шаг на этом пути. Попросить Францию или Израиль дать Украине напрокат атомную бомбу и пообещать, в случае ее получения, безусловно, защитить этой бомбой Францию или Израиль.

Можно даже напрокат. Уже, кстати, в Киеве высказывалась эта идея – взять ядерное оружие напрокат. А потом вернуть, если получится.

Но я бы на такое не купился. Помните, 28 октября мэр Киева "златоуст" Виталий Кличко заявил, что у столицы Украины есть теперь надежная защита в виде современных систем ПВО. А 31 октября пришлось объявить, что русские "оккупанты" ударили по энергосистеме Киева, и большая часть киевлян сидит без света и воды. Наверняка, по представлениям главы МИД Украины, занимаясь при этом любовью.

Ладно, фиг с ней, с любовью. С ПВО что? Пропили, сломали или продали?

Союзников Украины наверняка такая недюжинная прыть шокировала. Впрочем, на их месте, я бы украинцам по этому вопросу не верил. Ни на месте молдаван, ни на месте американцев или немцев.