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Звезды3 ноября 2022 15:10

Когда Самуил Маршак входил в трамвай, половина пассажиров сразу становилась его друзьями. А вторая половина - недругами

Исполнилось 135 лет со дня рождения великого детского поэта
Денис КОРСАКОВ
Денис КОРСАКОВ
Исполнилось 135 лет со дня рождения великого детского поэта

Исполнилось 135 лет со дня рождения великого детского поэта

Фото: ТАСС

Некоторые относятся к его стихам свысока, как к чему-то, что навсегда оставляешь в детском саду. Но Цветаева, например, говорила, что «Детки в клетке» изо всех детских книг - ее любимая. А Маяковский, прочитав «По проволоке дама идет, как телеграмма», заявил: «Если бы я придумал такие строки, я бы по Кузнецкому мосту целый месяц гордый бы ходил!»

Маршак - это «Кошкин дом», «Мистер Твистер», «Двенадцать месяцев», «Рассеянный с улицы Бассейной», «Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж», «Где ты была сегодня, киска? — У королевы у английской», и еще миллион чудесных детских стихов. Маршак - это переводы Шекспира, Блейка, Бернса («бразильская народная песня «Любовь и бедность», слова Роберта Бернса»)… Но это, конечно - лишь вершина айсберга. Самуил Яковлевич прожил большую и удивительную жизнь, о которой широкой публике известно не так уж много.

«НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ ЖИЗНЬ БЕЗ ТАЛМУДА»

Маршак происходил из древнего еврейского рода: по отцовской линии его предками были раввины, знатоки Торы, толкователи священных иудейских текстов. (Сам Маршак уже в зрелом возрасте говорил о Талмуде: «Не представляю жизнь без этой книги. Есть в ней такие слова: «Человек приходит в мир со сжатыми ладонями, и как бы говорит: весь мир мой, а уходит из него с открытыми ладонями, и как бы говорит: смотрите, я ничего не беру с собой»).

Его отец отличался страстью к перемене мест: искал лучшей жизни, придумывал прекрасные планы на будущее. В итоге семью мотало из Витебска во Владимирскую область, из Бахмута в Острогожск… Самуилу еще в детстве пришлось столкнуться с антисемитизмом: «Мальчики на улице называли меня жидом». Мальчик не знал, что отвечать, но его старший брат читал книгу про Средневековье, и самого злого инквизитора в ней звали Торквемада. Так что, когда над Самуилом издевались, он в ответ кричал: «Инквизитор! Торквемада!» Антисемитизм, увы, процветал и на государственном уровне: только три процента учащихся гимназии могли быть евреями, и именно поэтому маленький Маршак, отлично сдавший экзамены, принят в итоге не был. Его взяли чуть позже, и только потому, что освободилось место: какого-то ученика исключили.

Самуил Яковлевич прожил большую и удивительную жизнь, о которой широкой публике известно не так уж много.

Самуил Яковлевич прожил большую и удивительную жизнь, о которой широкой публике известно не так уж много.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврейская тема всю жизнь была для Маршака чрезвычайно важна. В молодости он совершил путешествие в Палестину и был до крайности впечатлен. Его первый поэтический сборник назывался «Сиониды». Через много лет поэт Арон Вергелис принес ему эту книжечку, думал порадовать - и наткнулся на крайнюю озабоченность: «Голубчик, неужели я не все уничтожил?..» Да, пришлось уничтожать, а про все ранние стихи, так или иначе связанные с иудаикой - забывать. В конце 40-х в СССР началась кампания по борьбе с «безродным космополитизмом», направленная прежде всего против евреев, и за такие сочинения можно было поплатиться… И все-таки, например, та самая фраза из Талмуда явно отозвалась в стихотворении, написанном уже пожилым Маршаком:

Не надо мне ни слез, ни бледных роз —

Я и при жизни видел их немало.

И ничего я в землю не унес,

Что на земле живым принадлежало.

«СВЕТЯЩИЙСЯ ЧЕРВЯЧОК» С ХОРОШИМ БУДУЩИМ

Стихи Самуил писал с ранней юности. Подростком вместе с родителями и братьями переехал в Петербург, и там встретился с известным меценатом, бароном Давидом Гинзбургом. Тот счел Самуила подающим надежды, и повел знакомиться к знаменитому критику Владимиру Стасову. А он потом вспоминал, как к нему пришел «какой-то мальчик, гимназист, со светлыми пуговицами — лет, мне показалось, одиннадцати-двенадцати (на самом деле Маршаку было 14. - Ред.) После обеда Давид и говорит: «Ну, теперь, Самуилушка, прочитай нам что-нибудь из твоего». Самуилушка живо собирается. Меня берет недоверие и какое-то ужасное нехотение. «Ах ты, Боже мой! — думаю про себя, — надо слушать. Вот-то наказание!..» Я был настоящая жертва и с досадой покорялся этому несносному слушанию! Но не прошло и полминуты, я уже был покорен, побежден, захвачен и унесен. Маленький мальчишка в слишком коротких панталонах владел мною, и я чувствовал великую силу над собою».

Стасов в восторге рассказывал про юное дарование - «нового человека, светящегося червячка, который мне кажется как будто бы обещающим что-то хорошее, чистое, светлое и творческое впереди» - Льву Толстому. А еще познакомил Маршака с Горьким и Шаляпиным. Помогал публиковаться. Вскоре среди знакомых юноши были Саша Черный, Александр Блок, композитор Александр Глазунов. В 24 года он отправился учиться в Англию - и там познакомился с английской детской поэзией, а еще много месяцев прожил с британскими детьми в экспериментальной школе в Южном Уэльсе. Впрочем, тогда он вряд ли думал, что сам станет детским поэтом. Его биограф Матвей Гейзер пишет: «Если бы не революция, Великая Октябрьская, то Маршак стал бы поэтом совсем другим, и, быть может, его место в русской поэзии было бы рядом с Ахматовой, Пастернаком, Мандельштамом. Но после революции Маршак, испугавшись собственных «Сионид», пошел другим путем…» Первые его детские стихотворения вышли в 1923 году, и всем сразу было понятно, что они великолепны.

«У НЕГО ЕСТЬ ПРАВО БЫТЬ ХИЩНИКОМ»

Конечно, характер у Маршака был очень непростым. Его сын Иммануэль писал: "Отец был горячим человеком. …когда он входил в трамвайный вагон, половина пассажиров становились его друзьями, а половина - недругами".

Особенно сложные отношения у Маршака сложились с другим титаном детской литературы - Корнеем Чуковским. Можно, наверное, даже назвать их любовью-ненавистью (любовь, впрочем, превалировала). В своих дневниках Чуковский все время кипятится, называя Маршака хищником и пиратом, «великим лицемером и лукавцем». Приводит удивительные случаи. «Была у меня секретарша Памбэ (Рыжкина). Она отыскала где-то английскую книжку о детенышах разных зверей в зоопарке. Рисунки были сделаны знаменитым английским анималистом (забыл его имя). Памбэ перевела эту книжку, и я отнес ее Клячке в "Радугу". Клячко согласился издать эту книгу (главным образом из-за рисунков). Увидал книгу Памбэ Маршак. Ему очень понравились рисунки, и он написал к этим рисункам текст - так возникли «Детки в клетке», в первом издании которых воспроизведены рисунки по английской книге, принесенной в издательство Рыжкиной-Памбэ, уверенной, что эти рисунки будут воспроизведены с ее текстом…»

Характер у Маршака был очень непростым.

Характер у Маршака был очень непростым.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Или другая история, связанная с переводами из поэта Льва Квитко, писавшего на идиш. «Маршак похитил у меня в Москве две книжки Квитко — на полчаса. Он увез эти книжки в Крым и там перевел их — в том числе [стихотворение «Письмо Ворошилову»], хотя я просил его этого не делать, так как [поэт Михаил] Фроман уже месяц сидит над этой работой — и для Фромана перевести это стихотворение — жизнь и смерть, а для Маршака — лишь лавр из тысячи».

Но при всем этом Чуковский добавлял: «Я не мог не видеть, что Маршак великолепный писатель, создающий бессмертные ценности, что иные его переводы производят впечатление чуда, что он неутомимый работяга, и что у него есть право быть хищником». А в другом месте Чуковский писал: «Несмотря на все колоссальные недостатки Маршака, я люблю его талант, люблю его любовь к поэзии, его юмор, то, что он сделал для детей — и совершенно отрешаюсь от тех каверз, кои он устраивал мне. Он насквозь литератор. Ничего другого, кроме литератора, в нем нет. Но ведь это же очень много». И еще: «Когда он умер, я плакал о нем, как о родном».

Нельзя же забывать, что Маршак отнюдь не только «пиратствовал»: он еще и активно помогал коллегам. Например, когда узнал, что поэт Владимир Пяст нищенствует, написал за него книгу и издал под его именем, чтобы он мог получить гонорар. (Это был первый вариант «Рассеянного», он начинался строками «Лев Петрович Пирожков был немножко бестолков»). Это Маршак помог Анне Ахматовой и другим литераторам осенью 1941 года уехать из осажденного Ленинграда сначала в Москву, а затем в эвакуацию. И именно Маршак незадолго до смерти яростно вступился за Иосифа Бродского, обвиненного в тунеядстве и отданного под суд. Вместе с Чуковским они отправили в народный суд Дзержинского района телеграмму, где утверждалось, что Бродский - не тунеядец, а талантливый поэт. (Суд отказался приобщить ее к делу, потому что она не была заверена нотариально). Правда, в дневнике Чуковский со вздохом написал: «Интересно, что Маршак возложил на меня не только составление телеграмм, но и оплату их»…

КультураКультура: КЛУБНЫЙ ПИДЖАК