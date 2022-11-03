Больная сифилисом бывшая жена Андрея Аршавина угодила в новый скандал

Где сейчас Алиса - остается лишь догадываться Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывшая жена Андрея Аршавина последний раз появлялась на публике пять месяцев назад. После этого от больной сифилисом Алисе Казьминой нет никаких вестей. Известно лишь, что многодетная мама отдала детей бабушке и пропала. Где сейчас женщина, никто не знает. Меж тем на днях по ней нанесли новый удар.

Черная полоса в жизни бывшей жены Андрея Аршавина и не думает заканчиваться. На этот раз на Алису Казьмину подал в суд миллионер из Санкт-Петербурга. Он требует с женщины три миллиона рублей, уточняет "СтарХит".

Речь идет о компенсации материального вред. Назначена товароведческая экспертиза. Других подробностей нового скандала с участием многодетной матери нет.

Отметим, в начале 2022 года Алиса сообщила о том, что ей диагностировали одну из последних стадий сифилиса. Она обвиняла мать и первого мужа в том, что именно они заразили ее. "Отравили меня! И уже давно... Травила меня мать упорно. Уколов она делала мне много, поэтому ей оставалось только наблюдать, как сгорает ее дочь..." - жаловалась экс-супруга футболиста.

Всему этому предшествовала тяжба с мамой Аршавина за особняк. Казьмина отказывалась съезжать из чужого дома, вела себя отвратительно. В итоге бывшая свекровь подала на нее в суд. Согласно решению Фемиды, Казьмина должна выплатить пенсионерке два миллиона рублей.

Не добавляют радости Алисе и страшные изменения во внешности. У некогда привлекательной женщины провалился нос. У нее произошел некроз тканей. Казьминой нужна многоступенчатая операция. Кроме того, в окружении многодетной матери говорили о том, что ей нужна помощь психиатра.

Где сейчас Алиса - остается лишь догадываться. Она могла попасть в больницу. Возможно, сейчас женщина проходит какую-то терапию, поэтому не выходит на связь.