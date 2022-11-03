Ежемесячный доход водителей – партнеров Яндекс Такси вырос на 11%

За три квартала 2022 года партнеры сервиса Яндекс Такси заработали 470 млрд рублей. Это на 29% больше аналогичного показателя за первые девять месяцев годом ранее.

В отчете «Яндекса» также указано, что в третьем квартале этого года средний ежемесячный доход на активного водителя возрос на 11% относительно второго квартала этого года. По данным компании, доход таксистов достиг рекордного значения за 2022 год. Точное значение этого дохода компания не раскрывает.

При этом Аналитический центр при Правительстве РФ в прошлом году проводил исследование о состоянии таксомоторной отрасли в стране. В нем указано, что доход водителей в Москве и крупных городах-миллионниках составлял около 70 000–75 000 рублей. В небольших городах и мелких населенных пунктах показатель в два раза ниже: около 35 000 рублей.

Председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова считает, что в 2022 году средний доход водителей по стране, которые берут заказы через агрегаторы, может быть около 50 000 рублей в месяц.

– Это усредненный показатель именно по всей стране – и с учетом влияния более высоких столичных значений. Для общего показателя по стране это очень достойные цифры на фоне региональных зарплат. Растущие доходы участников отрасли такси показывают и благотворное влияние на уровень жизни водителей, и социальную значимость отрасли по всей стране, – считает эксперт.

Зарипова также отметила, что во всех регионах уровень дохода от партнерства с такси может быть состоятельной альтернативой работе по найму или выгодной подработкой для укрепления достатка.

В отчетности компании также указан показатель MAU (количество уникальных пользователей за месяц) приложения Яндекс Go, через которое работают такси и другие сервисы. Он составил 36,5 млн человек к концу отчетного периода. Рост +14% год к году и +2% квартал к кварталу.