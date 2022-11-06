Когда самолёт спикера Госдумы Селезнёва приземлился в Гаване на дозаправку, в аэропорт специально приехал Фидель Кастро

С Фиделем Кастро. Гавана, 27 марта 1999 года транзитом из парламентской поездки в Перу и Колумбию.

В 8-м классе шефствовал над пионерлагерем

О детстве и юности Гены Селезнёва известно очень мало - о подробностях своей биографии Геннадий Николаевич распространяться не любил.

Но мне в память врезался один пронзительный эпизод…

Когда в июле 2015-го Селезнёва не стало, и уже прошло 40 дней после его ухода, моя коллега Татьяна Корсакова поехала в Питер,

к его убитой горем матери, которой в год смерти ее 67-летнего сына исполнялось 90 лет. (Вера Ивановна Свободина-Фокина и сейчас жива.) И мама Геннадия Николаевича рассказала Татьяне такой случай - мы, правда, вспоминали уже о нем 5 лет назад, в наших публикациях, посвящённых 70-летию Селезнёва:

… - Еще в школе, видимо, после 8-го класса, Гене поручили шефствовать над пионерским лагерем.

Шефский день совпадал в лагере с родительским. Гена заметил, что не ко всем детям родители приезжают: «Знаешь, мама, есть даже матери, которые пьют. Как они приедут? А дети не виноваты. Они тоже гостинцев ждут. Купи мне, пожалуйста, килограмм конфет, печенья и еще чего-нибудь».

И он туда не раз еще ездил и детей, которые остались обездоленными, одаривал гостинцами…

Геннадий Селезнёв и ныне председатель Центрального штаба общественной организации «Россия» Анатолий Усов

В «КП» придумал Прямую линию» и открыл «Собеседник»

Геннадий Николаевич был главным редактором «Комсомольской правды», казалось бы, недолго, с 1980-го по 1988 год. (Кстати, когда его к нам назначили, ему было всего 33 года.) Но оставил яркий след в биографии и судьбе нашей газеты.

Именно при Селезнёве у нас впервые появилась и сформировалась как уникальный жанр «Прямая линия». Ее с той селезневской поры используют многие российские политики, в том числе президент Владимир Путин. (Кстати, первую свою «Прямую линию» Владимир Владимирович провел именно в «Комсомолке» - он приезжал к нам в редакцию - на улицу «Правды», 24 - в феврале 2000-го.)

А еще Селезнёв открыл - как приложение к «Комсомолке»-«Собеседник» - первый в Советском Союзе цветной еженедельник.

Кстати, Геннадий Николаевич, пожалуй, единственный в России главный редактор, который в разное время руководил тремя центральными изданиями - кроме «Комсомолки» были еще «Правда» и «Учительская газета»

Вместе с Инной Руденко защитил воинов-афганцев

15 февраля 1984 года в «Комсомольской Правде»вышел посвящённый инвалиду-колясочнику, воину-интернационалисту Саше Немцову очерк Инны Руденко «Долг».

Эта публикация сняла табу с «запретной темы» - как живут и адаптируются в мирной жизни солдаты, вернувшиеся с афганской войны, которой… на самом деле «не было». Так повелевало считать руководство КПСС и Советского государства. Хотя ещё с 1983-го СССР находился в состоянии войны, о которой простые советские граждане ничего не должны были знать.

Инна Павловна рассказывала, что заголовок «Долг» придумал Селезнев. Он опубликовал этот материал, не посоветовавшись с ЦК ВЛКСМ. Потому что был уверен: комсомольские чиновники «Долг» запретят.

Что началось после того, как этот очерк вышел 20-миллионным тиражом (а именно таким он был тогда у нашей газеты) - вспоминал несколько лет назад Юрий Лепский в «Новой газете».

Инне Руденко позвонили из Высшей комсомольской школы и сказали, что материал признан в ЦК КПСС «тяжелейшей, критической ошибкой «Комсомолки». Селезнева в редакции не было, он поехал на заседание бюро ЦК ВЛКСМ. На бюро и в кулуарах в выражениях не стеснялись. Кое-что Селезнев записал, чтобы потом прочитать Владиславу Фронину (был ответсеком «КП») и Инне Руденко. Ну, например: «В Афганистане в нас стреляют душманы, а в Москве -журналисты».

В разгар заседания Селезневу принесли записку из первой приемной: «Срочно подойдите к аппарату АТС-1, звонят из ЦК КПСС». На проводе был второй человек в партии - секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев. Что именно услышал Селезнев, который морально, похоже, готовил себя к отставке с поста главреда, мы уже никогда не узнаем. Но в пересказе это выглядело примерно так:

- Молодец, Геннадий! Давно пора было это все сказать. Привет и поздравления Инне Руденко.

В воскресенье, 6 ноября, исполнилось бы 75 лет Геннадию Селезневу.

Предлагал «раскулачить» богатых и помочь бедным

В думском депутатском корпусе - по крайней мере, парламентарии-старожилы - хорошо помнят многие законотворческие инициативы спикера Селезнёва. И, прежде всего, то, что именно он выступал за принятие прогрессивной шкалы налогов. Геннадий Николаевич считал, что для богатых она должна доходить до 35%, а получающие ниже прожиточного минимума, подлежат льготному налогообложению или же вовсе освобождаются от налогов.

Селезнев ратовал за ратификацию Европейской социальной хартии, согласно которой минимальный заработок человека должен быть в два с половиной раза выше прожиточного минимума. Сегодня хартия ратифицирована лишь частично. А эти два показателя, заработок и минимальный прожиточный минимум, для россиян сравнялись лишь недавно.

И ещё из думской биографии Геннадия Николаевича. В 1999-м парламентская делегация России во главе с Селезнёвым возвращалась из официального визита в Перу и Венесуэлу. Самолет сделал посадку в Гаване на дозаправку. Каково же было удивление спикера и членов делегации, когда по трапу поднялся и зашел в самолет команданте Фидель Кастро. (см. фото). Обнял Селезнёва, поприветствовал членов делегации, пригласил в зал официальных делегацию угоститься кофе и знаменитыми кубинскими сигарами. Ну, и побеседовали. По мнению МИД России - это был единственный случай, когда кубинский лидер почтил таким особым вниманием транзитную делегацию. (Об этом «КП» рассказал бывший руководитель Секретариата Председателя Госдумы Николай Лях).

В день 55-летия Селезнёва в Госдуму впервые приехал Президент России Борис Ельцин, чтобы лично вручить спикеру орден «За Заслуги перед Отечеством» II степени.

Тогда руководители фракций обратились к Ельцину с предложением наградить Селезнёва этим орденом - но только четвёртой степени. Борис Николаевич сам исправил четверку на двойку.

Был на коне и любил «Комсомолку»

Кроме газеты и политики у Селезнёва была еще одна страсть: конный спорт.

Он с мальчишеских лет любил лошадей. В 2005-м стал президентом Федерации конного спорта России, многие годы возглавлял спортклуб «Конники Планерной».

В 90-е остро стоял вопрос о расформировании в Минобороны конного полка – не было средств на корм лошадям. Селезнев встретился с Президентом Владимиром Путиным, который в то время тоже увлекался конным спортом, вскоре после этого было принято специальное решение о финансировании конного полка.

Затем это подразделение перевели в ведение ФСО России.

Кстати, в нашей газете вышло несколько «лошадиных» интервью с Селезневым - мне и довелось их делать. Всегда поражала эмоциональность, с которой Геннадий Николаевич рассказывал о проблемах и задачах «конной темы».

И вообще, связь с родной газетой он никогда не прерывал - давал жесткие политические интервью, комментарии, на его мобильник я мог позвонить в любое время. Он приезжал на праздники газеты и юбилеи наших корифеев - Василия Пескова, Ярослава Голованова.

А однажды примчался с букетом на день рождения к Ирине Ивановне Троицкой, которая в последние годы работала у нас рядовым инспектором отдела кадров.

Только вот биография у Ирины Ивановны была не рядовой. Когда в «Комсомолку» впервые приезжал Владимир Путин - в феврале 2000-го в ранге и.о. президента, мы пригласили и Ирину Ивановну. «А ее-то зачем?» - спросили нас чиновники из Кремля. «Да она Сталина видела!» - пояснили мы. Все сомнения сразу же отпали.

В «Комсомолке» и сейчас работают те, кто ходил с Селезнёвым по одному коридору в здании на улице «Правды», 24 - Андрей Дятлов, Полина Варывдина, Татьяна Адабаш, Кирилл Серов.

Наш главный редактор Владимир Сунгоркин очень тепло относился к Геннадию Селезневу. Когда возникла идея установить памятник Геннадию Николаевичу на его малой родине, в городе Серове, Свердловской области - Сунгоркин и «Комсомолка» сразу же подключились к сбору добровольных пожертвований: несколько раз публиковали счет для поступления средств, сами в этом участвовали, рассказывали, как проходит конкурс на лучший проект монумента.

Памятник открыли 14 октября этого года. Через месяц после того, как в тайге, в экспедиции умер наш главный - Владимир Николаевич Сунгоркин.

(Скульптор - Заслуженный художник России Юрий Злотя, архитектор Александр Дорофеев. Живое участие в реализации этого проекта принял глава Серовского городского поселения Василий Сизиков.)

- Памятник - душевный и правдивый, - считает вдова Геннадия Николаевича - Ирина Борисовна (и бронзовый Селезнев опирается на стопку газет, не такой официальный, ворот расстегнут). - Он не любил носить галстуки…

—————-

Выражаем благодарность председателю Центрального штаба общественной организации «Россия» Анатолию Усову за помощь в подготовке публикации.