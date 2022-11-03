Премьера нового социального телепроекта «ДедСад»

В программе пожилые люди, решившие, что их лучшие годы остались в прошлом, встретятся с теми, кто только начинает жить! Фото: Shutterstock

В программе пожилые люди, решившие, что их лучшие годы остались в прошлом, встретятся с теми, кто только начинает жить!

В старшей группе «дедсадовцев» Алла Перунова (86 лет), Александр Башлыков (80 лет), Наталья Касьянова (67 лет), Юлия Яникова (79 лет), Леонид Горбенко (82 года), Николай Кокорин (71 год), Николай Милованов (71 год) и Людмила Соловьева (70 лет). Младшее поколение представляют Илюша (6 лет), Ева (6 лет), Дима (5 лет), Артемий (6 лет), Алекс (7 лет), Глафира (6 лет), Кристина (7 лет), Ангелина (6 лет) и Аладар (5 лет). Вместе с ведущей программы Анастасией Пак оба поколения участников будут проходить разные испытания и выполнять творческие задания.

Старшие и младшие герои программы не одиноки, у них есть семьи, но судьба сложилась так, что одни потеряли связь с внуками, а другие не знают своих бабушек и дедушек. Создатели проекта решили помочь взрослым восстановить утерянные ранее связи с подрастающим поколением, а детям – открыть для себя мир старших и мудрых наставников.

За несколько дней до старта проекта взрослые «дедсадовцы» прошли комплексное тестирование. Команда врачей в составе главного гериатра Минздрава России, профессора, директора Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Ольги Ткачёвой, заведующей отделением гериатрической терапии Центра, врача-гериатра Валентины Остапенко и научного сотрудника лаборатории нейрогериатрии Центра, врача-невролога Марии Чердак оценили состояние здоровья участников по разным параметрам. Помимо общей оценки физического состояния специалисты выяснили, какие психоэмоциональные проблемы есть у героев: депрессия, ухудшение памяти. В конце проекта участники повторно пройдут тестирование. С младшим поколением «дедсадовцев» работал детский психолог. Эксперты уверены, что общение детей с представителями старшего поколения положительно повлияет на развитие эмоционального интеллекта.

Производство программы «ДедСад» осуществляется под контролем ведущих экспертов Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, а также при участии и содействии психологов, педагогов Института воспитания Министерства просвещения РФ, экспертов, рекомендованных Министерством просвещения РФ, Министерством здравоохранения РФ, Министерством труда и социальной защиты РФ, Департаментом труда и социальной защиты населения Москвы.

Государство уделяет особое внимание людям старшего возраста, реализуя национальный проект «Демография». Он призван не только изменить отношение людей к старости, но и создать условия для активного долголетия и повышения качества жизни старшего поколения. При поддержке национального проекта в России формируется система гериатрической помощи – в регионах открываются новые гериатрические центры, оснащённые современным медицинским оборудованием для диагностики, лечения и реабилитации пожилых пациентов; в поликлиниках создаются гериатрические кабинеты, в которых врачи-гериатры проводят комплексную оценку здоровья людей старшего поколения с акцентом на возраст.

Коммуникационное сопровождение, мониторинг реализации и расширение форматов участия людей в национальных проектах России обеспечивает АНО «Национальные приоритеты». Организация также проводит совместно с Минтрудом России и партнёрами ежегодный всероссийский отбор лучших практик активного долголетия для дальнейшего их тиражирования в регионах России. Приём заявок на участие в конкурсе 2022 года открыт на платформе «Смартека» до 21 ноября.

Фотографии доступны по ссылке

Видеоанонс