ВИЧ и гепатиты. Украинские медики обнаружили в пробах в одной группе 6,3% образцов с ВИЧ, 7,4% — с гепатитом В и 3,2% — с гепатитом С Фото: EAST NEWS

Большие потери ВСУ в августе и сентябре вызвали не только объявления о необходимости сдавать кровь раненым, но и гигантские очереди из украинцев в пунктах сдачи крови в Запорожье, Одессе, Николаеве Днепропетровске, Харьков и Киеве. Но и вынудили руководство Украины обращаться за помощью к союзникам из числа стран – членов НАТО. Причем, запросили сразу 62 тысячи литров. И союзники не подвели. Поставили консервированную кровь украинским медикам для раненых, которых привезли с фронта и распределили по госпиталям в этих городах.

Но, как оказалось, в свою бытность главой Минздрава Украины "Доктор смерть" Ульяна Супрун не смогла до конца развалить систему украинской медицины. Медики Украины решили проверить "консервы" перед применением. И, получается, во второй раз спасли тысячи украинских раненых. Потому что выяснилось, что в полученной крови содержатся ВИЧ и гепатиты.

Украинские медики обнаружили в пробах в одной группе 6,3% образцов с ВИЧ, 7,4% — с гепатитом В и 3,2% — с гепатитом С. В пробах второй группы также обнаружили вирусы этих заболеваний - 5,9%, 6,8%, 3,1% соответственно. Смертельные заболевания, между прочим. Не какой-нибудь там насморк или кашель с соплями. Это то, что не лечится, а залечивается до стадии ремиссии, и то далеко не всегда.

Откуда дровишки, в смысле информация? Из личного архива премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, аппарат которого по этому поводу отписал соответствующее письмо руководству НАТО, попросив провести независимый анализ крови и ее компонентов на предмет оценку их опасности. О взломе этого архива, как пишут украинские ТГ-каналы, сообщила хакерская группа Kombatant.

Откуда дровишки, в смысле, сама кровь? Ответ на этот вопрос косвенно содержится в письме украинских чиновников, которые попросили не закупать донорскую кровь для Украины "на африканском континенте", подчеркнув, что это недопустимо.

Интересно, а для своих солдат в НАТО тоже закупают кровь в Африке, где ВИЧ и гепатиты такая же обыденность, как у нас ОРВИ? Или это специально для местных туземцев на Украине было так сделано, потому что для них и так сойдет?

Ну, будет еще одна эпидемия вдобавок к бандеризму, дел-то. На выеденное яйцо не наберется. Эпидемией меньше, тремя эпидемиями больше. А потом как разгулялись бы они по всей Украине… Ух! Одно бы вылечили, еще тремя бы заразили. Что называется – добейте выживших.

Скорее всего, в НАТО просто попилили выделенный на эти цели бюджет, потому что по документам все наверняка выглядит олл райт. И в Киеве должны это понять и простить. В конце концов, сами же этим занимаются, так почему другим нельзя?