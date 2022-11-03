«Золотой Пеликан»: как людей с большим сердцем объединило стремление помогать другим

За четверть века лауреатами уникальной премии «Золотой Пеликан. За милосердие, творчество, гуманизм и душевную щедрость» стали более 600 человек: предприниматели, медики, педагоги, социальные работники, священники, волонтёры, артисты.

Этих людей с большим сердцем объединило стремление помогать другим. В этом году нас ждет юбилейная ХХV церемония награждения Высшей народной премией. Ее уникальность, обещают организаторы, будет в масштабе и инновационном подходе к отбору лауреатов. Так, впервые будет проводиться всенародное голосование. Это позволит не только увеличить охват и вовлеченность петербуржцев, но и рассказать об опыте премии массовой аудитории, неравнодушным жителям России.

Основная цель премии - поддержка нравственных качеств и тренда на общечеловеческие ценности и душевную щедрость, а также укрепление роли семьи в обществе и содействие науке, культуре и искусству.

Рассказываем, чем запомнился «Золотой Пеликан» прошлых лет, и как премия удивит зрителей и лауреатов в этот раз.