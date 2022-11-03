Виктория Токарева: «Знакомые подозревали: у Токаревой молодой любовник. А почему нет?»

«Зачем нужна сегодня литература?», - спрашивает Виктория Токарева. Чтобы осмысливать жизнь вокруг Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

«Внутренний голос» - сборник из девяти рассказов о людях, их страстях и чувствах — о том, в чём Виктория Токарева хорошо разбирается. И увлекает читателя за собой. Каждый раз ее герои стоят перед выбором. На перекрестке дорог. «Если вправо пойдешь, смерть найдешь, если влево — любовь встретишь, а если прямо — царство с сундуками, полными золота. Плюс золотой унитаз. Что выбрать: смерть, любовь или богатство?».

В чем очарование прозы Виктории Токараевой. В простоте языка. Её рассказы читать легко, как воды испить. В иронии: царство с сундуками, полными золота, и золотой унитаз в придачу. В афористичности изречений. Вроде и знаешь сам: «душа одинокой женщины как пересохшая земля без дождя, растрескавшаяся от засухи». А поди ж сформулируй! Нужен писательский слух. Как пишет Виктория Токарева в одной из книг: «Ничем не интересуюсь, но все знаю». Она знает, действительно, всё и про всех: про писателей, про актеров, драматургов, режиссеров… В своих рассказах часто называет их настоящими именами. Но иногда прячет за вымышленными (те, кто в курсе, сразу догадываются, что и о ком). Разгадывать эти ребусы интересно.

Героиня рассказа «Внутренний голос» Клара работала кинооператором. Она влюбилась в артиста Боголюбова, красавца из красавцев, исполнителя главных ролей. Какие крупные планы, какие портреты Боголюбова делала Клара. Не захочешь, а влюбишься. И вдруг — внеплановая беременность. От кого? От Боголюбова, который свою жизнь менять не хотел. У Клары родился сын, ненаглядный Ясик, точный слепок с папаши. Но ребенка пришлось тащить по жизни одной...

Ясик поступил на актерский во ВГИК. Внешне он — совершенный герой-любовник. В приемной комиссии поражались сходством студента с актером Боголюбовым. Спрашивали:

— Боголюбов не родственник ваш?

— Не родственник. Но отец.

Ясик влюбился в Анджелу, это была его первая любовь. Кларе Анджела не понравилась. Где сын ее взял? На вокзале? Сказала прямо все, что думала: «Твоя Анджела — с помойки, с самого дна, и это видно». Ошибка молодости, подсказал Кларе её внутренний голос… Что было дальше, сами узнаете, прочитав рассказ Виктории Токаревой.

В следующем рассказе «Мир против нас» она пишет про своего молодого поклонника. Начинающего писателя из провинции. «Вы — мой кумир», - признался ей начинающий. «От кумиров лучше держаться подальше, — посоветовала ему Токарева. — Вблизи они очень сильно проигрывают».

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Ким (так звали поклонника) оказался настойчив. Через год он добился личной встречи, приехал к Токаревой на дачу. «Молодой, хорошего роста, очень красивый. Буквально красавец прибалтийского типа. Ким просто просился на обложку модного журнала.

Я моментально простила ему опоздание — не из-за красоты, а из-за выражения лица. Такого лица не могло быть у плохого, хитрого человека. На меня смотрела сама чистота и ясность. «Юности честное зерцало».

К сожалению, писательского таланта в Киме не обнаружилось. Но они с Токаревой подружились. Её часто приглашают на премьеры. Чтобы не выходить одной, она брала для компании Кима. «Знакомые останавливались для приветствия и с удивлением глядели на мое сопровождение.

— Мой биограф, — представляла я Кима.

Знакомые подозревали: у Токаревой молодой любовник. А почему нет? Почему Пугачевой и Бабкиной можно, а Токаревой нельзя?».

Однако Ким оказался геем.

— Мир против нас, - однажды сказал он при встрече.

«Я не испытывала сочувствия, - пишет Токарева. - Мне кажется, что, создавая геев, природа экспериментирует зачем-то. Может быть, затем, чтобы уменьшить рождаемость и разгрузить земной шар, который трещит от перенаселения. Земля не может всех прокормить, и напоить, и обогреть»…

Другое дело - драматург Александр Володин, автор пьес и сценариев к фильмам: «Пять вечеров», «Осенний марафон», «С любимыми не расставайтесь»… «Володин любил женщин. А они — его. Володин был некрасив — носатый, мелкоглазый, казался женщинам легкой добычей. Но они заблуждались. Александр Моисеевич (Саша) был крепко женат на своей жене Фриде, и эта связь оказалась незыблема... Володин был ходок. Он черпал свои сюжеты из своих похождений. Как правило, не проявлял инициативы. Женщины сами на него вешались». Когда он начинал что-то рассказывать, женщины замирали и были готовы на все.

Однажды в его жизни появилась Лена, средненькой внешности, однако на двадцать лет моложе. Ей страстно хотелось иметь семью. Лена устремилась в роман. Забеременела и решила родить ребенка. «Нет, нет и нет! — заорал Володин, столкнувшись с событием. Лена спорить не стала. Просто родила мальчика». Но Володин из семьи не ушел, ребенка навещал, помогал материально. Однако скрывал свою параллельную семью. «В своих пьесах он был добрый, великодушный, все понимающий, - пишет Токарева. - А здесь — все наоборот, как в кривом зеркале: злой, эгоистичный. Лена страдала, настаивала. Володин ускользал и уклонялся».

Лена умерла. Володин погрузился в жестокую депрессию… Он описал эту историю в пьесе «Горестная жизнь плута». Георгий Данелия положил пьесу в основу фильма «Осенний марафон». По мнению Токаревой, Данелия в то время переживал нечто похожее, он ей признался: «Когда я раньше принимался за очередной фильм, я никогда не знал, как его снимать. А «Осенний марафон» я с самого начала знал, как снимать. Это фильм о человеке, который не мог сказать «нет»»…

В новом сборнике есть эссе о мужчинах «класса А»: Юрии Никулине и Михалыче, который каждый день убирал взлетную полосу при заброшенной летной школе. Однажды на эту взлетную полосу приземлился терпящий бедствие пассажирский самолет.

«Зачем нужна сегодня литература?», - спрашивает Виктория Токарева. Чтобы осмысливать жизнь вокруг.