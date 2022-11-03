Анатолий Куликов, генерал армии: Надо быстрее вводить двухгодичный срок службы. Иначе у нас как не было мобресурса, так и не будет

Генерал армии Анатолий Куликов
Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
…- Товарищ генерал армии, здравия делаю? Я буквально на одну минутку. Вы, наверное, заметили, сейчас уже началось частичное обсуждение идеи - чтобы срочникам служить не год, а два. Как вы к этому относитесь?
- Я отношусь положительно.
- Почему?
- Потому что для того, чтобы военнослужащие могли успешно освоить военно-учетную специальность, во-первых, они должны быть заранее хорошо подготовленные, с уровнем образования не ниже среднего.
- А в Америке как?
- У американцев 12 классов.
Дальше.
Во-вторых, вот чтобы не было таких недоработок, как мы сейчас наблюдали во время частичной мобилизации, стране нужен мобилизационный резерв, заранее подготовленный. А он может быть только в случае, если военнослужащие во время срочной службы будут осваивать те специальности и должности, которые потом планируется закрепить за ними по мобилизационному плану.
- Чтобы не переучивать.
- Ну, конечно.
Ведь сейчас, допустим, мобилизованного только лишь с инженерной подготовкой (военной или гражданской) могли призвать на должность командира стрелкового взвода. Это недопустимо. Ведь его надо ещё готовить к этой должности.
Ну, это возможно, когда этого требует обстановка, вот как сейчас.
А впредь - ну, чтобы этот мобилизационный резерв был готов, надо, конечно, чтобы был не один год службы. Хотя бы два. Тогда мы сможем накопить мобилизационные ресурсы в необходимом объёме.
- Ну, вот сейчас в Думе пока не рассматривают проект о переходе на двухгодичный срок службы, в Кремле - тоже…
- Я знаю, но предложения такие есть, и я считаю, что они разумные.
- А в Совете Федерации уже рассматривают - в кулуарах, по-моему, и в комитетах.
- Годичный срок службы был бы оправдан, если бы у нас армия была бы полностью профессиональной.
Но мы никогда не сможем перевести полностью на контракт свои вооруженные силы. Никогда.
- Почему?
- Потому что, посмотрите, страны по ту сторону конфликта располагают большими людскими ресурсами - личного состава, там требуются солидные мобилизационные запасы.
У нас - при годичном сроке службы - это не просматривается
- Понятно. Как быстро, на ваш взгляд, должны принять или поменять законодательство о призыве на военную службу, чтобы призывать на два года?
- Ну, это уже зависит от законодателя, как там будет принято решение.
Ну, я думаю, что если, допустим, вступит закон в силу с будущего года, с 1 января 2023 года, это будет нормально.
- Понял. Спасибо, товарищ генерал армии!
- Всего доброго! До свидания!
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