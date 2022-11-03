Анатолий Куликов, генерал армии: Надо быстрее вводить двухгодичный срок службы. Иначе у нас как не было мобресурса, так и не будет

Генерал армии Анатолий Куликов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

…- Товарищ генерал армии, здравия делаю? Я буквально на одну минутку. Вы, наверное, заметили, сейчас уже началось частичное обсуждение идеи - чтобы срочникам служить не год, а два. Как вы к этому относитесь?

- Я отношусь положительно.

- Почему?

- Потому что для того, чтобы военнослужащие могли успешно освоить военно-учетную специальность, во-первых, они должны быть заранее хорошо подготовленные, с уровнем образования не ниже среднего.

- А в Америке как?

- У американцев 12 классов.

Дальше.

Во-вторых, вот чтобы не было таких недоработок, как мы сейчас наблюдали во время частичной мобилизации, стране нужен мобилизационный резерв, заранее подготовленный. А он может быть только в случае, если военнослужащие во время срочной службы будут осваивать те специальности и должности, которые потом планируется закрепить за ними по мобилизационному плану.

- Чтобы не переучивать.

- Ну, конечно.

Ведь сейчас, допустим, мобилизованного только лишь с инженерной подготовкой (военной или гражданской) могли призвать на должность командира стрелкового взвода. Это недопустимо. Ведь его надо ещё готовить к этой должности.

Ну, это возможно, когда этого требует обстановка, вот как сейчас.

А впредь - ну, чтобы этот мобилизационный резерв был готов, надо, конечно, чтобы был не один год службы. Хотя бы два. Тогда мы сможем накопить мобилизационные ресурсы в необходимом объёме.

- Ну, вот сейчас в Думе пока не рассматривают проект о переходе на двухгодичный срок службы, в Кремле - тоже…

- Я знаю, но предложения такие есть, и я считаю, что они разумные.

- А в Совете Федерации уже рассматривают - в кулуарах, по-моему, и в комитетах.

- Годичный срок службы был бы оправдан, если бы у нас армия была бы полностью профессиональной.

Но мы никогда не сможем перевести полностью на контракт свои вооруженные силы. Никогда.

- Почему?

- Потому что, посмотрите, страны по ту сторону конфликта располагают большими людскими ресурсами - личного состава, там требуются солидные мобилизационные запасы.

У нас - при годичном сроке службы - это не просматривается

- Понятно. Как быстро, на ваш взгляд, должны принять или поменять законодательство о призыве на военную службу, чтобы призывать на два года?

- Ну, это уже зависит от законодателя, как там будет принято решение.

Ну, я думаю, что если, допустим, вступит закон в силу с будущего года, с 1 января 2023 года, это будет нормально.

- Понял. Спасибо, товарищ генерал армии!

- Всего доброго! До свидания!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Геннадий Зюганов: После победы на Украине Красное Знамя может снова стать государственным флагом России

Лидер КПРФ - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым (подробнее)

Геннадий Зюганов: Провокацию с «грязной» бомбой придумали сумасшедшие. Их надо сажать в клетку

Лидер КПРФ служил в спецразведке по борьбе с атомным оружием, с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым поговорил о "грязной бомбе" (подробнее)