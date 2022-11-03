Дети Уругвая примут участие в премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого»

Фото предоставлено Пресс-центром Росприроднадзора

Чрезвычайный и Полномочный Посол Уругвая в России Даниэль Рубен Кастильос Гомес на встрече со Светланой Радионовой высоко оценил инициативу ведомства.

- Росприроднадзор осуществляет очень важную деятельность, и ваш опыт неоценим, - отметил господин посол. - Мы будем рады взаимодействовать и надеемся, что вы сможете принять участие в первом заседании межправительственного переговорного комитета по разработке международного соглашения по борьбе с загрязнением окружающей среды, которое пройдет в Пуанте-дель-Эсте в Уругвае с 28 ноября по 2 декабря в этом году.

Посол Уругвая также отметил, что II международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» - это очень похвальное и своевременное предложение, которое заслуживает поддержки и распространения. Напомним, что участники премии - дети и подростки со всего мира - представляют свои идеи, проекты, видеоролики и инициативы о важности поощрения заботы об окружающей среде и предлагают своё видение по решению этих проблем.

- Дети Уругвая обязательно примут участие в премии и, надеемся, станут победителями и смогут приехать в Россию, - добавил господин Гомес.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова оценила обратную связь.

- Нам ценно услышать голоса ребят из Уругвая, которые расскажут, как они берегут природу в своей стране и что они сами делают для защиты окружающей среды, - подчеркнула она. - Мы будем ждать работы на нашу премию от детей из Уругвая.

К слову, на премию «Экология – дело каждого» в этом году поступило свыше 1000 иностранных работ от детей и подростков из 33 стран ближнего и дальнего зарубежья.

СПРАВКА «КП»

Премия Росприроднадзора была создана для популяризации темы экологии и сохранения окружающей среды. В проекте могут участвовать дети от 6 до 17 лет, подав заявку на сайте www.экологияделокаждого.рф в девяти номинациях: «Экосемья», «Экошкола», «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение».

Премию «Экология – дело каждого» поддержала и возглавила жюри заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.

Генеральным партнёром премии Росприроднадзора стало АНО «Центр „Арктические инициативы“. Федеральные партнёры: АО «РНГ», АО «ОХК „Уралхим“, ООО «Хартия», ВДЦ «Орлёнок», Московский зоопарк.

Генеральный информационный партнёр – РИА Новости, Международный информационный партнер – Международное информационное агентство и радио Sputnik. Генеральный радиопартнёр – Business FM. Проект поддержали: Российское общество «Знание», Российский футбольный союз, гранд отель «Жемчужина», киностудия «Союзмультфильм», «Российское движение школьников», Фонд им. В.И. Вернадского, ФГБОУ ДО ФЦДО, «Ведомости», МИЦ «Известия», ИД «Комсомольская правда», медиахолдинг «ФедералПресс», телеканал «МИР», «Детское радио», ФИА «Регнум», «Российская газета», ИД «Аргументы и факты» и другие.