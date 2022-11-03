Гарик Харламов прервал молчание после изгнания из Comedy Club: "Отмучился"

Гарик Харламов не стал отрицать свое изгнание из Comedy Club Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известие о том, что Гарика Харламов покинул место ведущего Comedy Club, очень огорчило поклонников как самого шоу, так и фанатов артиста. Неизвестно, по чьей инициативе шоумен оставил легендарную и родную для себя предачу, но фанаты уже успели назвать произошедшее "изгнанием". Сам бывший муж Кристины Асмус сначала хранил молчание, но потом решил расставить все точки над i.

Гарик Харламов не стал отрицать свое изгнание из Comedy Club. О причинах внезапного ухода артист по какой-то причине решил отмолчаться. Но пожелал удачи своему сменщику – Андрею Бебуришвили. "Все! Отмучился! Пора уступать дорогу молодым! Бебур, газуй ! А я спать", - написал артист в блоге.

После чего добавил, что прекрасно провел время с Павлом Волей. Как известно, артисты были соведущими и старинными друзьями. Их искрометный дуэт без малого два десятка лет приводил в восторг миллионы фанатов.

Пятничный выпуск Comedy Club пройдет уже без Гарика. Вместо него телезрители увидят того самого Бебуришвили. Молодая звезда шоу пошла на повышение, заняв место соведущего Воли.

"Я люблю общаться с залом, регулярно делаю это на всех живых выступлениях. Мне нравится, когда люди расслаблены и готовы к любому юмору. Но в Comedy - это немного другое... Харламов вроде не обиделся, хотя трубку до сих пор не берет", - отметил Бебуришвили.

Стоит отметить, что Харламов является одним из ярких артистов в российском шоу-бизнесе. Он участвует во многих проектах, активно снимается в кино. Да и с личной жизнь у юмориста все сейчас как нельзя лучше. После второго развода он счастлив в отношениях с красавицей-актрисой Катериной Ковальчук. Друзья говорят, что шоумен собрался жениться. Он познакомил избранницу со своей мамой. Артистка также нашла общий язык с дочерью шоумена Настей от Асмус.