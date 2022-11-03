«Пишу альбом на войне»: российский рэпер Хаски плюнул в лицо либералам и поехал записывать альбом на Донбассе

Хаски понимал, что война на Донбассе была развязана Украиной в далеком 2014 году. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

После выхода альбома «Любимые песни (воображаемых) людей» в 2017 году Дмитрий Кузнецов, больше известный как рэпер Хаски, стал суперизвестным. Хотя выпускал музыку и до того. Но треки «Панелька», «Ай», «Бит шатает голову» и другие дико понравились публике — причем, либеральной московской части ее в том числе. Поэтому Диму стали звать в гости модные блогеры (рэпер дважды отказал Юрию Дудю*), глянцевые журналы (GQ организовывал и фотосессию, и интервью) и прогрессивные режиссеры (долгое время Хаски сотрудничал с Гоголь-центром и Кириллом Серебренниковым).

Но, как в сказке про Золушку, карета мгновенно обратилась в тыкву, стоило Хаски заявить свою позицию по поводу русского мира. Прогрессивная общественность была ошарашена тем, что такой метапостмодернистский автор, виртуозно владеющий русским языком, может поддерживать ЛДНР, которые ВСУ с 2014 года поливают свинцом — и массово отвернулась от музыканта, который не исповедует избирательный пацифизм.

И это несмотря на то, что Хаски был дружен с Захаром Прилепиным, руководившим батальоном в ДНР и служившим помощником Александра Захарченко, главы республики.

А еще военкором Семеном Пеговым.

И это несмотря на то, что Хаски дружил с комбатом Моторолой (Арсен Павлов) и Абхазом (Ахрой Авидзбой, командиром батальона «Пятнашка»).

И это несмотря на то, что Хаски дружил с рэпером Ричем (Ричардом Семашковым) и вместе с ним под руководством Захара Прилепина доставлял гуманитарную помощь пострадавшим от обстрелов ВСУ.

Хаски, не стеснявшегося открыто выражать позицию по русскому миру, выступавшего на фестивалях в Донецке, регулярно отправлявшего помощь бойцам и мирным жителям, все равно считали «своим» именно высоколобые представители либеральной общественности и заступались за него в 2018 году после того, как краснодарский суд выписал рэперу 12 суток за мелкое хулиганство — концерт самых главных хип-хоп музыкантов прошел тогда в Главклубе в Москве.

Хаски понимал, что война на Донбассе была развязана Украиной в далеком 2014 году. А постоянные обстрелы, террор ВСУ и уничтожение мирных жителей вычеркнуть из мировой реальности, по примеру светил либеральной тусовки, просто невозможно.

Но стоило Кузнецову снять документальный фильм «ЧВК «Филармония» о музыкантах и хореографах Луганской народной республики, что ушли служить, защищая родную землю от ВСУ, его концерты в Москве стали отменять.

И если теперь бывший товарищ Хаски рэпер Рич (Ричард Семашков), с которым они вместе записывали музыку и выпускали треки, регулярно появляется на Первом канале («Свои», «Самое время»), чтобы заявить о позиции по СВО и поддержать русских бойцов, а сам Дмитрий тоже решил не оставаться в стороне и отправился в зону боевых действий.

- Пишу альбом на войне, - коротко написал Хаски в телеграм-канале «СПГС» и поставил эмодзи человечка, который растерянно разводит руки, мол, извините.

Кузнецов не сообщил, о чем будет новый альбом, где он находится и как долго планирует пребывать там.

*признан иноагентом в РФ