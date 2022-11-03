Пришельца из фильма «Инопланетянин» Стивена Спилберга выставляют на торги за 3 миллиона, метлу из «Гарри Поттера» за 100 тысяч долларов

Фото: кадр из фильма

Все помнят один из самых трогательных фильмов мира «Инопланетянин» 1982 года об отношениях маленького мальчика и забытого на Земле пришельца. И вот, спустя 40 лет после выхода фантастической картины Стивена Спилберга, модель инопланетного существа решили выставить на торги.

Невероятно реалистичная (насколько это можно представить) механическая модель была сконструирована дизайнером спецэффектов и обладателем «Оскара» Карло Рамбальди, создавшим также голову Чужого и Кинг-Конга. Инопланетянина художник мастерил около трех месяцев. В фильме персонажем управляли 12 аниматоров. Оживляли фигуру 85 приводов для движения: были воспроизведены мимика, движения носа, глаз, рта, век, шеи, плеч, рук, кистей, пальцев, вращение груди и живота. Тогда стоимость такой «игрушки» составляла 10% от общего бюджета картины, то есть около полутора миллиона долларов.

Торги пройдут 17 и 18 декабря в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, в рамках аукциона Icons and Idols: Hollywood Auction.

Помимо Инопланетянина в режиме онлайн можно будет купить «Оскар», врученный оператору «Призрака Оперы» У. Говарду Грину в 1944 году (ориентировочная цена — 80-100 тысяч долларов), артефакты «Гарри Поттера»: метла Nimbus 2000 (80-100 тысяч долларов), пальто Гриффиндора и красно-желтый гриффиндорский шарф, боксерские шорты и перчатки, которые Роберт Де Ниро носил в «Бешеном быке» (30-50 тысяч долларов), халат Рокки Бальбоа (80-100 тысяч долларов), а еще предметы из «Титаника», «Чужого», «Капитана Америки: Первый мститель» и «Звездных войн».