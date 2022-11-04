С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 ноября 2022 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам в 195 тысяч рублей. Порядок осуществления выплаты определит правительство России. Минобороны РФ заявило о возвращении из украинского плена 107 российских военных. Освобожденные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации. Российские военные разбили две роты иностранных наемников в районе Новоселковского в ЛНР. В Минобороны РФ заявили, что все попытки атаки были отражены. Российские войска уничтожили более 130 солдат ВСУ при отражении атак на Купянском направлении. Еще 200 человек украинские войска потеряли на Красно-Лиманском направлении. ВСУ попытались обстрелять ракетами морской порт Херсона. Все ракеты были сбиты системой ПВО.