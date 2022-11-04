Мария Шарапова рассказала, что после родов несколько недель не могла двигаться из-за боли

Мария Шарапова стала мамой в июле. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мария Шарапова стала мамой в июле этого года: спортсменка родила первенца в 35 лет. О том, что у теперь есть сын Теодор, теннисистка сообщила спустя две недели после родов. А сейчас Мария дала интервью, в котором подробно рассказала о своих буднях молодой мамы.

Звезда тенниса призналась, что роды дались ей нелегко. После рождения сына она несколько недель не могла двигаться из-за острой боли, и только сейчас более-менее пришла в себя.

- Мне кажется, я никогда в жизни не чувствовала себя такой слабой, как на следующий день после родов. Так что даже простые движения кажутся огромным прогрессом, - рассказала теннисистка в интервью изданию «New Beauty».

В соцсетях Шарапова спокойно публикует достаточно интимные кадры – например, молокоотсосы или процесс кормления малыша грудью. Мария без ума от своего сына, хотя быть идеальной мамой для нее не так-то просто.

- Мне очень нравится наблюдать за тем, как растет этот малыш. Но это все еще невероятно трудно, потому что я пока пытаюсь во всем разобраться! Каждый день новый, и каждый раз, когда думаешь, что все знаешь, понимаешь, что это не так, - говорит Шарапова.

Раньше Мария соблюдала спортивную диету. В ее рационе всегда было полезное сбалансированное питание, а ела она буквально по часам. Теперь же экс-спортсменка должна думать не только о своих желания, но и о ребенке.

Спортсменка родила сына от британского миллионера Александра Гилкса. Фото: соцсети.

- Поскольку я кормлю грудью, я всегда голодная. Все по-разному относятся к своему организму после родов, но я сейчас чувствую, что мне всегда нужно есть, - призналась Мария.

О втором ребенке теннисистка пока не думает. Молодая мама говорит, что справляться с Теодором оказалось сложнее, чем она думала. Но все еще может измениться.

Спортсменка родила сына от британского миллионера Александра Гилкса. Пара уже несколько лет вместе, но официально регистрировать свой союз пока не спешит. Александр считается одним из самых завидных женихов Великобритании, вхож в королевскую семью, он друг детства принцев Уильяма и Гарри. Кроме того, бойфренд Шараповой хорошо знает русский и говорит с Машей на ее родном языке. Его мать Робин много лет проработала в Оксфордском университете в Департаменте изучения России и стран Восточной Европы. Александр учился в одной из самых престижных частных школ Британии - Итоне, и там он, кроме французского и испанского, выучил ещё и русский язык.

Сейчас Гилкс и Шарапова живут в Нью-Йорке. Александр торгует произведениями искусства и является одним из основателей аукционного дома Paddle8. У него состоятельные клиенты, он близко дружит со многими знаменитостями: приятельствует с Элтоном Джоном и Мадонной, Бейонсе и Викторией Бекхэм. Состояние Гилкса оценивается в несколько десятков миллионов фунтов стерлингов. Впрочем, Мария – тоже невеста с приданым. Несмотря на то, что Шарапова завершила карьеру на корте, она остается одной из самых богатых спортсменок планеты.