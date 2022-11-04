Искусственный интеллект становится угрозой мировой демографии

Романтические отношения» между людьми и компьютерными персонажами не только стали реальностью, но и начали угрожать отношениям настоящим Фото: Shutterstock

На смену или, вернее, в дополнение, гомосексуальной повестке, а также идеологии childfree, подразумевающей добровольный отказ от потомства, к продолжению человеческого рода пришла еще одна опасность – виртуальные романы с ботами, наделенными искусственным интеллектом (ИИ).

«Романтические отношения» между людьми и компьютерными персонажами не только стали реальностью, но и начали угрожать отношениям настоящим.

«Потребность любить и быть любимым – устойчивый универсальный аспект человеческой психологии. На протяжении большей части нашей истории для удовлетворения этой потребности требовался другой человек – тот, кого можно любить и быть любимым в ответ. Сегодня виртуальный агент потенциально может удовлетворить эту потребность, – пишет издание IFLScience.

Авторы исследования, в котором нескольким десяткам женщин было предложено поиграть в игры, а затем оценить своих партнеров из числа компьютерных персонажей с ИИ, отмечают, что большинство испытуемых не только наделили своих цифровых визави человеческими чертами, но и высказали желание продолжить эти отношения в реальной жизни. Если бы, конечно, такое было возможно.

Однако не стоит думать, что чарам искусственного интеллекта поддаются только женщины: мужчины, игравшие в LovePlus, влюблялись в своих виртуальных подруг вплоть до того, что предпочитали их реальным женщинам.

Исследователи считают, что вряд ли кто-то из людей влюбится в чат-бота по обслуживанию клиентов или навигатор, но вот цифровые партнеры, наделенные ИИ, вполне могут составить конкуренцию живым людям.