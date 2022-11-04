Домработница самого богатого человека в мире решила его засудить

Экс-домработница обвинила миллиардера Джеффа Безоса в переработках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшая домработница основателя Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса подала в суд на миллиардера, обвинив его в дискриминации, постоянных переработках и откровенных издевательствах над обслуживающим персоналом.

По словам Мерседес Ведаа, которая, по ее словам, в особняке одно из самых богатых людей в мире руководила штатом из нескольких домработниц, была уволена в этом году. По словам его бывшего работодателя – «в связи с низкой производительностью».

Примечательно, что находясь на работе и получая в год шестизначные суммы, женщина не замечала неудобств, а вот после увольнения сразу вспомнила ужасные подробности поистине рабского труда.

Она утверждает, что ей приходилось работать по 10-14 часов без перерывов на обед или отдых. Кроме того, трудиться она была вынуждена в антисанитарных условиях, а в туалет надо было бегать во дворе, причем предварительно выбравшись через окно в ванной комнате.

А еще, утверждает женщина, один из управляющих домашним хозяйством миллиардера очень плохо относился к латиноамериканцам.

Теперь Ведаа хочет получить компенсацию «за причиненные ей страдания и упущенную выгоду в виде неполученной заработной платы».

Источник, знакомый с делами в доме миллиардера, утверждает, что в его поместье есть и зоны отдыха, и целый ряд уборных для персонала, а бесплатные обеды для работников доставляются ежедневно.