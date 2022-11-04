Арабские государства официально подтвердили свое нежелание осуждать Россию

По итогам встречи подписано и опубликовано заключительное коммюнике Фото: REUTERS

В Алжире закончился первый очный с начала пандемии саммит лидеров Лиги Арабских Государств (ЛАГ). По итогам встречи подписано и опубликовано заключительное коммюнике.

Во время своих выступлений на саммите лидеры арабского мира подтвердили свою приверженность решению палестинского вопроса и аккуратно обошли стороной фактический раскол в ЛАГ, вызванный разным видением нормализации отношений с Израилем.

- Наше главное и первое дело, мать всех вопросов, палестинский вопрос, будет в центре нашего внимания и будет нашим главным приоритетом, – сказал президент Алжира Абдельмаджид Теббун.

Участники саммита заявили, что и дальше будут придерживаться идеи создания палестинского государства и «решать вопросы защиты объектов в Иерусалиме от нападений Израиля».

Вместе с тем, в заключительной декларации не было предложено новых шагов по созданию Палестины.

Не были упомянуты в коммюнике и Турция с Ираном, хотя ранее генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт неоднократно говорил о том что вмешательство этих стран в дела арабского мира представляет опасность для единства Лиги.

Не были сделаны и заявления, которых, несомненно, ждали многие, а именно – ни слова осуждения в сторону России и не малейшего упоминания об Украине или ее поддержке. Таким образом, члены ЛАГ дали понять, что к делам арабского мира украинский конфликт отношения не имеет.