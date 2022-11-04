У актрисы Шэрон Стоун обнаружили опухоль

Теперь Шэрон Стоун предстоит хирургическая операция Фото: EAST NEWS

Звезда «Основного инстинкта», американская актриса Шэрон Стоун откровенно рассказала, что стала жертвой ошибки врачей.

Почувствовав недомогание, Стоун обратилась к докторам, которые не нашли у нее ничего подозрительного. Но боли усилились, и 64-летняя актриса обратилась к другим специалистам, обнаружившим у нее большую фиброзную опухоль.

Теперь Шэрон Стоун предстоит хирургическая операция. И все надеются, что хирурги все сделают так, что всемирно известная актриса как и прежде будет являться эталоном красоты.

Недавно она выложила в соцсети свой откровенный фотоснимок.

«Великолепная фотография и великолепная женщина на ней», — написал под ней один из пользователей.

Однако долгое время сама Стоун отказывалась признавать тот факт, что является обладательницей шикарной внешности.

В молодости ей предлагали сотрудничество модные дома из Парижа и Милана, но ни одно из подобных предложений Шэрон не приняла.

Славу ей принесли съемки в фильме «Ответственный момент», равно как и звание «лучшей актрисы».

Мало кто знает – какой ценой Шэрон Стоун досталась красота. Самая большая боль ее жизни – отсутствие детей. Девять раз она пыталась выносить ребенка, но все беременности заканчивались выкидышем. В итоге она решила усыновить трех мальчишек.

Стоун не чает души в своих сыновьях.

- Материнство далось мне нелегко, но мои ангелочки подарили мне свою любовь. Я так благодарна, что мои мальчики выбрали меня своей мамой,- комментирует этот факт своей биографии красотка.