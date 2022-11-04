«Русская» партия стала одним из аутсайдеров выборов в Израиле

Особых неожиданностей голосование не принесло Фото: REUTERS

Для участия во внеочередных парламентских выборах в ЦИК Израиля было подано 40 списков от различных политических партий, движений и объединений.

Особых неожиданностей голосование не принесло, в парламент прошли, в основном, крупные и религиозные партии, а большинство участников не смогли преодолеть электоральный барьер в 3,25% голосов.

Но не смогли преодолеть – это мягко сказано. Часть партий набрали даже меньше, чем могло бы показаться с самого начала.

Так, неоспоримым аутсайдером пятых за последние 3,5 года парламентских выборов в Израиле стало движение «Сила влияния» – оно сумело набрать аж 127 голосов и, соответственно, 0% избирательской поддержки.

На втором месте оказалось политическое движение с заковыристым названием «Продвижение статуса индивидуумов» – за него проголосовал 181 израильтянин, имеющий право голоса.

Третьим с конца стал «Союз Бней-Брит», который тоже не сумел добраться даже до 200 голосов – 194.

Появившаяся не так давно партия с оригинальным названием «30/40», которая шла на выборы в надежде оттянуть на себя голоса тех, кто не может определиться со своими политическими предпочтениями, тоже недалеко ушла от конца списка – 839 голосов, но зато уже целых 0,02% поддержки избирателей.

Рядом с «30/40» расположилась «Новая русская партия»; за нее тоже проголосовали менее тысячи израильтян.

Всего же до отметки в 0,05% голосов на этих выборах в Израиле не сумели добраться 27 из 40 партий, движений и политических объединений.