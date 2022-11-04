Видео награждения отличившихся на спецоперации военнослужащих Западного военного округа опубликовало Минобороны России

Среди награжденных: солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений, что проявили в боях мужество, героизм и отвагу

Минобороны России опубликовало кадры награждения государственными наградами военнослужащих Западного военного округа, отличившихся в ходе проведения специальной военной операции.

Среди награжденных: солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений, что проявили в боях мужество, героизм и отвагу. Они уничтожили сотни украинских националистов и единиц военной техники противника.

«В преддверии Дня народного единства военнослужащие Западного военного округа получили очередные государственные награды за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе проведения специальной военной операции. На передовой орден Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский Крест IV степени, медали «За отвагу», медали «За спасение погибавших» и медаль Жукова наиболее отличившимся военнослужащим вручил заместитель командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал-майор Владимир Луговой», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

Генерал-майор Владимир Луговой поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу и пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.

Сразу после награждения военнослужащие вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных задач.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина в Доме офицеров Балтийского флота (Калининград) вручил Звезду Героя родителям и вдове старшего лейтенанта Валерия Паламарчука, погибшего при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

Указом Президента России Владимира Путина старший лейтенант Валерий Паламарчук удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно).

«Ваш сын, ваш муж, ваш отец совершил героический поступок», - обратился командующий Балтийским флотом к родственникам героя. «Находясь в гуще боя, Валерий Паламарчук принял командование на себя после гибели командира, проявил силу духа и настоящие командирские качества, тем самым сохранив жизнь своим подчиненным. Примите глубочайшее уважение за то, что воспитали такого воина», - отметил вице-адмирал Виктор Лиина в ходе церемонии.

СПРАВКА «КП»

Старший лейтенант Паламарчук Валерий Сергеевич родился 4 января 1985 года в городе Гусеве Калининградской области. Военную службу проходил в танковом полку армейского корпуса Балтийского флота на должности командира танкового взвода.

В марте 2022 года, после гибели командира танковой роты, принял командование подразделением на себя на одном из сложных участков специальной военной операции.

После этого офицер неоднократно принимал участие в наступательных операциях, умело и уверенно руководил подчиненным подразделением.

9 августа 2022 года на территории Харьковской области в одном из населенных пунктов противник предпринял наступательные действия, с 6 утра шел тяжелый бой с превосходящими силами неприятеля. В этот день в результате боя экипаж под командованием старшего лейтенанта Валерия Паламарчука лично уничтожил 3 танка противника, боевую машину пехоты, до 30 человек живой силы. Далее танковая рота, сменив огневые позиции, заняла оборону. В полдень противник перегруппировался и вновь предпринял попытку к наступлению, однако в результате умелого руководства офицера противник так и не смог вклиниться в оборону наших подразделений. Для качественной корректировки огня подчиненных подразделений, а также приданных подразделений артиллерии, Валерий вылез через командирский люк танка, в этот момент рядом разорвался артиллерийский снаряд, и офицер получил тяжелое ранение и погиб.