В надежде на миллиард долларов американцы выстроились в очереди

Шансы на выигрыш, по подсчетам математиков, составляют 1: 29220000 Фото: EAST NEWS

Американцы регулярно пытают счастье, приобретая билеты различных лотерей.

И вот завтра вечером, возможно, кому-то из них удастся сорвать целый миллиард долларов: джекпот одной из популярных лотерей, Powerball после последнего розыгрыша составил $1,2 миллиарда долларов. Он даже может вырасти до полутора миллиардов, если будет продано больше, чем обычно билетов. Скорее всего, так и произойдет, поскольку даже глубокой ночью длинные очереди американцев выстраивались к точкам продаж лотерей, некоторые из которых перешли на круглосуточный режим работы.

В прошедшую среду заветную комбинацию цифр не угадал никто. Равно как и в предыдущие 38 розыгрышей, которые проводятся дважды в неделю.

Выбрать ее можно самостоятельно, а можно доверить автомату, печатающему билеты. Стоимость одного такого билетика составляет $2.

Если и в этот раз никто не выиграет, то джекпот станет самым большим в истории США. Пока же на первом месте – выигрыш в лотерею Mega Millions составивший $1,537 миллиарда.

Шансы на выигрыш, по подсчетам математиков, составляют 1: 29220000. Заветную сумму можно будет получить в виде ежегодных выплат в течение последующих 29 лет, либо забрать сразу. В таком случае после уплаты налогов победитель получит почти $746 миллионов.