Женская занятость станет отдельным направлением партпроекта «Женское движение «Единой России»

Задача проекта — помочь сотрудникам предприятий в решении трудовых и профессиональных вопросов Фото: Shutterstock

Помощь в трудоустройстве женщинам обсудили в штабе общественной поддержки в Ижевске в ходе круглого стола. Его посвятили реализации проекта «Моя карьера с «Единой Россией», который партия совместно с центрами занятости населения запустила в пяти пилотных регионах.

ПОДДЕРЖКА ОТ ПАРТИИ

«Мы будем сотрудничать не только с теми, у кого нет работы или кто боится её потерять, но и с теми, кто работает, но чувствует, что способен на большее, хочет реализовать себя в чём-то другом. Эти люди тоже могут обратиться в штабы общественной поддержки, получить необходимую консультацию. Даже рекомендацию со стороны депутата местного самоуправления, Госдумы или Госсовета — в адрес работодателя. Рассчитываем, что после этого он отнесётся более серьёзно к соискателю. Мы проведём собеседование и убедимся, что человек действительно может себя в новом деле реализовать», — сообщил координатор направления «Хорошая работа – достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя думской фракции партии Андрей Исаев.

Задача проекта — помочь сотрудникам предприятий в решении трудовых и профессиональных вопросов. Чтобы получить помощь, людям достаточно обратиться в штабы общественной поддержки партии, на базе которых открылись карьерные центры. Там организуют обучение по переквалификации, переподготовке.

Ещё одно направление проекта — поддержка тех, кто нуждается в сопровождении на рынке труда: это инвалиды, молодые специалисты, люди предпенсионного возраста. «Единая Россия» организует профтуры на предприятия для молодёжи. Для всех обратившихся проводятся консультации по выбору места работы — для этого привлекаются специалисты по профориентации, психологи.

Отдельным направлением проекта стала помощь в трудоустройстве женщин, а с учётом нынешней ситуации в стране - поддержка жён и матерей мобилизованных. В штабе общественной поддержке им помогут найти возможности для самореализации, чтобы они могли совмещать работу с уходом за детьми.

«ПРОДОЛЖИТЬ ДЕЛО МУЖА»

Для помощи семьям мобилизованных партия переориентировала и другие проекты: «Старшее поколение», «Здоровое будущее», «Предпринимательство», «Женское движение».

«Мы получили множество запросов от женщин из семей наших ребят - участников спецоперации. Некоторые хотят продолжить дело супруга во время его отсутствия, кто-то просит помощи в трудоустройстве, некоторые хотят повысить свои профессиональные навыки или получить новую профессию. Сегодня рынок труда стремительно меняется, появляются новые профессии, меняется экономическая ситуация», — отметила замсекретаря Генсовета «Единой России», председатель женского движения партии Дарья Лантратова.

Участницы движения разрабатывают варианты для корректировки законодательства, чтобы жёны мобилизованных в разных регионах могли воспользоваться господдержкой, а также получили адресную помощь — в зависимости от личной ситуации.

Женское движение предлагает применять разные механизмы — помощь в подготовке резюме, организация встреч с потенциальными работодателями, методическая помощь в развитии бизнеса. Также женщины могут заключить социальный контракт: на открытие или развитие своего дела им направят до 150 тысяч рублей из федерального бюджета. Со следующего года эта сумма вырастет до 350 тысяч рублей.

«В Удмуртии широко развит женский социально-ориентированный бизнес. В сегодняшних реалиях женщины острее чувствуют меняющиеся условия и могут предложить актуальные решения и идеи — например, это школы керамики в малых городах, применение механизмов социального контракта в сельскохозяйственной отрасли. Мы объединим эти практики из разных сфер, чтобы разработать алгоритм развития женской занятости для всех регионов», — резюмировала Дарья Лантратова.