Байден огорошил мир, внезапно пообещав «освободить Иран»

«Cонный Джо» пообещал… освободить Иран Фото: REUTERS

Американский президент продолжает не просто удивлять своими умозаключениями и многочисленными оговорками, но и провоцировать скандалы.

На этот раз – в международном масштабе.

Выступая на предвыборном митинге, «сонный Джо» пообещал… освободить Иран.

- Не волнуйтесь, мы собираемся освободить Иран. Они сами себя освободят уже очень скоро, - выдал президент США с трибуны, не став вдаваться в подробности.

Вероятно, он в очередной раз напутал и, возможно, имел в виду Ирак. По крайней мере, предыдущий спич дряхлого президента был посвящен ветеранам военных кампаний в Ираке и Афганистане. Но из пресс-службы Белого дома никаких разъяснений не последовало.

Зато реакция немедленно поступила из иранской столицы.

Президент Исламской республики Иран Ибрахим Раиси обратился напрямую к американскому президенту.

- Я сообщаю Байдену, что Иран был освобожден 43 года назад и полон решимости снова не попасть в ваш плен, - заявил он в телевизионном выступлении.

Также иранский лидер отметил, что его страна «не собирается становиться дойной коровой Вашингтона» и продолжит свою борьбу с «мировым высокомерием, главным символом которого являются Соединенные Штаты».