В Николаеве ракетным ударом ликвидирован штаб иностранных наемников

Поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлоград
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В Минобороны России сообщили, что за минувшие сутки высокоточным оружием Воздушно-космических сил поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлоград Днепропетровской области, а также три цеха завода «Коммунар» в городе Харькове, где велось производство реактивных снарядов к системам залпового огня ВСУ.
Как стало известно, ранее там изготавливались и модернизировались реактивные снаряды для РСЗО и ракет Р-27 для МиГов.
Кроме того, в Николаеве ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников.
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на прошедшем брифинге также сообщил об очередных крупных потерях украинских войск во всех районах соприкосновения: на Купянском направлении в результате активных действий российских войск сорваны попытки противника атаковать двумя ротными тактическими группами, что лишились 110 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении противник потерял 90 военнослужащих убитыми и около 60-ти ранеными, а на Николаево-Криворожском уничтожено более 95-ти украинских военнослужащих.
С личным составом ВСУ убило в своих атаках десятки танков, боевых бронированных машин и автомобилей различного назначения.
Генерал-лейтенант отметил, что средствами ПВО, авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 12 ракет, 4 беспилотника, 4 склада с боеприпасами, 5 пунктов управления ВСУ, 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179-ти районах.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
330 - самолетов
168 - вертолетов
2426 - беспилотных летательных аппаратов
384 - зенитных ракетных комплекса
6322 - танка и других боевых бронированных машин
882 - боевые машины реактивных систем залпового огня
3551 - орудие полевой артиллерии и минометов
7027 - единиц специальной военной автомобильной техники