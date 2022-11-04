Почему Зеленский гонит ВСУ в наступление: раскрыт коварный замысел президента Украины

У Киева просто нет другого выхода, кроме активизации боевых действий. Даже если они приблизят его конец Фото: REUTERS

Киеву и Вашингтону кровь из носу необходимо результативно наступление. Некоторые говорят, что оно должно подтвердить правоту демократов перед промежуточными выборами в Конгресс для доказательства правоты их международной политики. Но до выборов три дня, и американским демократам тут уже ничего не поможет. Вряд ли помогут даже фальсификации и приписки. Да и не играет Украина никакой роли в жизни рядовых граждан США. Разве что вызывает дикую зависть тем, какие средства, в отличие от пострадавшей от урагана Флориды, в эту страну направляет Белый дом. Но вот самому Байдену взятие Херсона украинскими ВСУ или захват другого значимого города , как минимум, к Новому году необходим, чтобы попытаться избежать импичмента, который победившие республиканцы постараются ему устроить.

Еще больше результативное наступление или, на худой конец, резкая активизация боевых действий необходимы Зеленскому. Отсутствие значимых результатов бьет по его имиджу за рубежом, особенно, в Европе, и заставляет обычных украинцев "просыпаться" и задавать вопросы. Очень неудобные вопросы, надо сказать. Например, где деньги? Или где те украинцы, которых могилизировали на войну?

Вспомним, в начале весны Зеленский объявил, семья каждого погибшего на войне украинца получит компенсацию в 15 миллионов гривен. Естественно, никто это обещание не стал выполнять. Даже 10 тысяч погибших уже разорили бы Украину, потому что при выплате компенсации за них Украине пришлось бы раскошелиться на 150 миллиардов гривен. А погибших в разы, наверное, на порядок больше. А денег у Украины таких нет, а скоро и вовсе никаких не будет. А потому в августе Зеленский официально отменил свое обещание о компенсациях погибшим, перерешив, что окончательный размер компенсаций будет определять государство в каждом конкретном случае. Но и эта новая норма на Украине практически не исполняется.

Наверное, и по этой причине Украина никак не хочет признавать количество ни погибших, ни пропавших без вести. Замминистра обороны Незалежной Ганна Маляр на днях заявила, что около 7 тысяч украинских военных числятся пропавшими без вести. Но это начало признания настоящих потерь лишь обострило вопрос о безвозвратных потерях ВСУ, нацбатов и территориальной обороны. Вдовы, матери и сестры требуют назвать им точные цифры потерь и объяснить, куда делись сотни тысяч мобилизованных.

Другие неудобный вопросы лежат в социальной сфере. Куда делись рабочие места, как зарабатывать на жизнь в этих условиях, как жируют и шикуют "слуги народа", а как выживают низы, и почему все так?

Когда есть бои, наступления, отступления, многие из этих вопросов уходят в тень. Как бы цинично это ни звучало, но нация до определенного предела, пока не начинается полный разгром, тем больше сплачивается, чем жестче становятся внешние условия.

А когда наступает некий пассивный период, они снова всплывают, а к ним добавляются и другие. А почему нет света? А когда дадут воду и тепло? А если бы Киев выполнил Минские соглашения? И т.д.

И ни на один такой вопрос у Зеленского нет удовлетворительного ответа. А с каждым днем таких вопросов становится все больше. Как и трупов украинских солдат, лежащих на украинских же полях. Которые ВСУ не собирает специально. Потому что иначе придется признавать их погибшими. А это значит, что время играет против Зеленского, и у него его просто нет. Поэтому абсолютно правы те, кто говорит, ссылаясь на свои источники в окружении Зеленского, что тот понукает военное командование, требуя немедленного "наступа". Это не только источники, это обычная логика диктует такие действия Зеленского. Зеленский понимает, что рано или поздно с него все равно спросят сами же украинцы за все, что он натворил, и он пытается оттянуть этот момент как можно дальше.

У Киева просто нет другого выхода, кроме активизации боевых действий. Даже если они приблизят его конец.