Путин: почувствуйте разницу – у нас беженцы работают, а в Европе попрошайничают

Владимир Путин возложил букет алых роз к памятнику Минину и Пожарскому Фото: REUTERS

В День народного единства Владимир Путин возложил букет алых роз к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Рядом с президентом стояли молодые волонтеры из разных регионов страны.

Завершив формальную часть, глава страны пообщался с добровольцами.

- В каждом населенном пункте новых территорий меня просят привезти флаг России, - признался один из волонтеров.

- Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями. Такие ребята как вы делают все, чтобы людей вывезти в безопасную зону. Это очень правильно! – ответил Путин.

Президент рассказал, что сейчас уже мобилизовано 318 тысяч человек. Кроме тех, кому пришла повестка, много добровольцев (и их количество не падает!). Поэтому-то реально мобилизованных больше, чем докладывали в Минобороне. 49 тысяч уже в войсках выполняют боевые задачи, остальные пока готовятся.

- Семьи остались – государство делает все, чтобы поддержать. Но когда идет от сердца к сердцу – самая надежная поддержка, - добавил российский лидер.

В конце глава страны сравнил судьбы беженцев, попавших в ЕС и к нам:

- Почувствуйте разницу между теми людьми, которые приехали из Украины к нам, и теми, кто находится в Европе. Там ходят по ресторанам и требуют себе скидок, а у нас люди просятся на работу. Ну так и есть!