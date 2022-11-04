Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире4 ноября 2022 12:51

Байден похвастался профессорским званием

Научных достижений президента США и обучавшихся у него студентов не знает никто
Людмила ПЛОТНИКОВА
Байден выступил там перед студентами, где похвастался им, что имеет звание профессора

Байден выступил там перед студентами, где похвастался им, что имеет звание профессора

Фото: REUTERS

Продолжая колесить по американским просторам в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, действующий глава Белого дома Джо Байден ищет новые способы привлечь на сторону демократов голоса избирателей.

Побывав в штате Нью-Мексико, Байден выступил там перед студентами, где похвастался им, что имеет звание профессора.

Таковое у Байдена действительно есть: когда-то звание почетного профессора ему присвоил Университет Пенсильвании.

- Я был профессором, когда был вице-президентом и потом 4 года после этого тоже был, а вот теперь я – президент, - сообщил «сонный Джо».

Но не стал акцентировать внимание собравшихся на том, что никаких лекций студентам он не читал, исследовательских работ не проводил, и вообще не уделил внимание учебному процессу хотя бы в рамках одного семестра.

Выступив десяток раз с докладами на мероприятиях, отдаленно имевших отношение к студенческой учебе, но проводившихся под эгидой университета, Байден получил из кассы вуза более $900 тысяч.

После поездки Байдена в Нью-Мексико ряд американских СМИ направили запрос в Университет Пенсильвании с просьбой детализировать рабочие обязанности и научные достижения действующего американского президента-профессора.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ