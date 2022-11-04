Байден похвастался профессорским званием

Байден выступил там перед студентами, где похвастался им, что имеет звание профессора Фото: REUTERS

Продолжая колесить по американским просторам в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, действующий глава Белого дома Джо Байден ищет новые способы привлечь на сторону демократов голоса избирателей.

Побывав в штате Нью-Мексико, Байден выступил там перед студентами, где похвастался им, что имеет звание профессора.

Таковое у Байдена действительно есть: когда-то звание почетного профессора ему присвоил Университет Пенсильвании.

- Я был профессором, когда был вице-президентом и потом 4 года после этого тоже был, а вот теперь я – президент, - сообщил «сонный Джо».

Но не стал акцентировать внимание собравшихся на том, что никаких лекций студентам он не читал, исследовательских работ не проводил, и вообще не уделил внимание учебному процессу хотя бы в рамках одного семестра.

Выступив десяток раз с докладами на мероприятиях, отдаленно имевших отношение к студенческой учебе, но проводившихся под эгидой университета, Байден получил из кассы вуза более $900 тысяч.

После поездки Байдена в Нью-Мексико ряд американских СМИ направили запрос в Университет Пенсильвании с просьбой детализировать рабочие обязанности и научные достижения действующего американского президента-профессора.